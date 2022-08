MXGP Finlandia, festa iridata per Gajser? Gli orari Eurosport e Raisport

L’ultimo assalto all’iride di Tim Gajser? Il ritorno sul tracciato finlandese di Hyvinkää (al posto del ‘moribondo’ KymiRing) dopo otto anni può dare il via alla festa mondiale per il pilota HRC. Bastano 35 punti, chiaramente se Yamaha è d’accordo… Jeremy Seewer, Maxime Renaux e Glenn Coldenhoff vogliono ancora scrivere la storia e rovinare i festeggiamenti dell’Ala Dorata. Non solo loro: nonostante la lunga assenza, Romain Febvre ha sfiorato più il podio. Riuscirà il vice-campione MXGP in carica a conquistarlo? Vediamo poi cosa combineranno gli italiani, in primis Mattia Guadagnini ed Alberto Forato, freschi di convocazione per difendere il titolo al prossimo Motocross delle Nazioni.

L’entry list per il GP di Finlandia

Top ten iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 645 punti

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 530 punti

3. Jorge Prado (ESP, GAS), 496 punti

4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 478 punti

5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 466 punti

6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 354 punti

7. Brian Bogers (NED, HUS), 351 punti

8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 326 punti

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 306 punti

10. Mitchell Evans (AUS, HON), 264 punti

Gli orari MXGP

La diretta del GP di Finlandia è garantita integralmente da mxgp-tv.com, solo in abbonamento. Stesso discorso per le due corse MXGP trasmesse da Eurosport 2, mentre i canali Rai manderanno le manche finlandesi solamente in differita. Di seguito gli orari di domenica 14 agosto.

RAISPORT

21:00 Differita Gara 1

22:00 Differita Gara 2

EUROSPORT 2

13:00 Diretta Gara 1

16:00 Diretta Gara 2

Foto: mxgp.com