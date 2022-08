MXGP Finlandia: Dove posso vedere il GP in diretta TV e live streaming?

Vigilia di Ferragosto con il Motocross in TV e Tim Gajser vicinissimo al quinto titolo Mondiale della top class. Si corre sul tracciato finlandese di Hyvinkää, che ha sostituito in corsa Kymiring. La sedicesima tappa potrebbe definire i giochi: all’asso sloveno infatti basterebbe (si fa per dire…) guadagnare 35 punti sul più immediato inseguitore in classifica, lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) per festeggiare con due GP d’anticipo. Per Honda si avvicina il traguardo, l’unico (insieme al Trial) in questa stagione condizionata dai disastri a ripetizione che la Marca più grande del mondo ha accusato nella velocità

Si rivede Romain Febvre

Nella gara di qualifica (qui cronaca e risultati) si è imposto Romain Febvre, francese della Kawasaki che ha cominciato il Mondiale in sordina causa un grave infortunio nel precampionato che lo ha tenuto a lungo lontano dalle corse. Febvre dunque scatterà dalle migliore posizione al cancello nelle due gare di oggi. Tim Gajser non ha preso rischi, vedremo quale sarà oggi l’atteggiamento del pilota più atteso. Italiani chiamati ad un pronto riscatto: in qualifica per trovare il migliore dei nostri bisogna scendere alla quindicesima casella occupata da Alberto Forato.

Il programma di domenica 14 agosto 2022

Il GP di Finlandia è trasmesso integralmente in diretta su Eurosport 2, negli orari sotto indicati. RaiSport offrirà la MXGP in differita, nella serata di domenica 14 agosto. L’intero programma è visibile anche in streaming, a pagamento, dalla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com

07:40 EMX Open Gara 2

08:40 EMX125 Gara 2

10:25 EMX250 Gara 2

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, differita RaiSport 21:00)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, differita RaiSport 22:00)

La classifica Mondiale

1. Tim Gajser (SLO, HON), 645 punti; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 530 punti; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 496 punti;4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 478 punti; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 466 punti; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 354 punti; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 351 punti; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 326 punti; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 306 punti; 10. Mitchell Evans (AUS, HON), 264 punti