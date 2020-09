MXGP Città Faenza, dai Tony Cairoli! Oggi lo show in diretta TV, gli orari

Impegno infrasettimanale per il Mondiale Motocross al Monte Coralli di Faenza. Tony Cairoli all'attacco del mostruoso Jeffrey Herlings. Le gare alle 13 e alle 16

Mercoledi di fuoco per il nostro Tony Cairoli. Sul tracciato “Monte Coralli” di Faenza il nove volte iridato torna all’assalto del mostruoso Jeffrey Herlings nel settimo appuntamento iridato di questo strano Mondiale 2020 segnato dall’emergenza pandemia. Come già accaduto a Kegums, in Lettonia, la pista romagnola ospita un triplice GP. Domenica scorsa Herlings è stato imprendibile, ma Tony Cairoli se l’è giocata fino alla fine, portando a casa il terzo posto. In mezzo ai due assi KTM, in entrambe le manche, si è inserito lo svizzero Jeremy Seewer, con la Yamaha.

Gruppo compatto, spettacolo assicurato

La terra dura del Monte Coralli ha esaltato lo show, proponendo domenica scorsa due sfide con duelli ravvicinatissimi. Vedremo, tre giorni dopo, se i valori in campo sono rimasti identici oppure ci saranno novità. Intanto Tony Cairoli ha strappato il secondo posto nel Mondiale a Tim Gajser, lo sloveno campione in carica non brillantissimo con la Honda HRC. La prevedibile risposta di Gajser è uno dei motivi d’interesse della giornata.

GLI ORARI TV

EUROSPORT 2

MX2 Gara 1 – 12:00 LIVE

MXGP Gara 1 – 13:00 LIVE

MX2 Gara 2 – 15:00 LIVE

MXGP Gara 2 – 16:00 LIVE

RAI SPORT WEB E TV

MXGP Gara 1 – 13:00 LIVE Rai Sport Web/19:00 Differita Rai Sport

MXGP Gara 2 – 16:00 LIVE Rai Sport Web/23:00 Differita Rai Sport

La classifica Mondiale (dopo sei GP su diciotto)

1.Herlings (Ola-KTM) punti 263; 2. Cairoli (Ita-KTM) 203; 3. Gajser (Slo-Honda) 196; 4, Jasikonis (Let-Husqvarna) 186; 5. Seewer (Svi-Yamaha) 178; 6. Coldenhoff (Ola-GasGas) 173; 7. Paulin (Fra-Yamaha) 155; 8. Prado (Spa-KTM) 153; 9. Desalle (Bel-Kawasaki) 146; 10. Febrve (Fra-Kawasaki) 137.