MXGP Charente Maritime: Ecco dove vedere le dirette TV e live streaming

Nell’intenso fine settimana motociclistico c’è anche il Motocross. E’ lo scampolo di stagione per il Mondiale, arrivato al diciassettesimo e penultimo appuntamento. Si corre sul tracciato francese di Charente Maritime, con il titolo della top class già assegnato domenica scorsa allo straordinario Tim Gajser. Il fuoriclasse della Honda HRC è arrivato a quota cinque titoli iridati (quattro in MXGP, più uno nella MX2, la serie under 23 anni). Gajser ha capitalizzato nel migliore dei modi l’assenza per infortunio del campione 2021 Jeffrey Herlings e anche dei problemi fisici del francese Romain Febvre, che a sua volta ha cominciato il campionato a stagione abbondantemente in corso.

E gli italiani?

Il ritiro dalla scene Mondiali di Tony Cairoli ha lasciato l’Italia senza punti di riferimento nel motocross. La linea verde sta cercando di trovare spazio, fra infortuni, prestazioni incoraggianti e altre incolori. Qui tornerà in azione Nicholas Lapucci, reduce dai postumi dell’incidente avvenuto a Loket. In lista anche Alessandro Lupino, protagonista di una stagione molto travagliata a causa dei postumi di un intervento di appendicite. Regolarmente al via un Alberto Forato in crescita, più Ivo Monticelli, che in Finlandia ha mostrato guizzi interessanti nonostante l’influenza. Infine Mattia Guadagnini, determinato a dimenticare le difficoltà accusate in questi ultimi GP ed a caccia della svolta. L’entry list completa.

Gli orari in pista e in TV

La diretta del GP di Charente Maritime sarà garantita da mxgp-tv.com, come sempre in abbonamento. Sulla piattaforma streaming ufficiali sono visibili tutte le sessioni e gare del programma. In TV: RaiSport offrirà le due manche MXGP in differita domenica sera, mentre Eurosport 2 garantirà la copertura in diretta di MX2 gara 1 e MXGP gara 2, mentre le altre gare andranno in differita a notte fonda fra domenica e lunedi. Il programma in pista e in TV qui di seguito.

Sabato 20 agosto 2022

Studio Show 10:15

bLU cRU 65 Gara 14:50

EMX250 Gara 1 15:25 1

MX2 Qualifiche 16:15

MXGP Qualifiche 17:00

Domenica 21 agosto 2022

bLU cRU 125 Gara 08:45

bLU cRU 85 Gara 09:45

EMX250 Gara 2 11:25

MX2 Gara 1 13:00 (diretta Eurosport 2)

MXGP Gara 1 14:00 (differita RaiSport ore 22:00, Eurosport 2 lunedi 00:30)

MX2 Gara 2 16:00 (differita RaiSport ore 23:00, Eurosport 2 Lunedi 01:30,

MXGP Gara 2 17:00 (diretta Eurosport 2)

Foto: mxgp.com