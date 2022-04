MXGP Agueda: Tim Gajser vince gara 2 ma il GP è di Jorge Prado

Tim Gajser si impone nella gara finale del GP del Portogallo ma perde l’imbattibilità che durava da inizio stagione. Stavolta è Jorge Prado a portare a casa il successo nel GP, grazie al successo nella prima sfida e al secondo posto raccolto nella seconda. Gajser veniva da tre successi di fila: Regno Unito, Lombardia e Argentina, ma sulla terra di Agueda il filotto si è interrotto.

Bravo Alberto Forato!

Il leader del Mondiale aveva buttato alle ortiche la possibilità di giocarsi la vittoria in gara 1 partendo male, solo ottavo in uscita dalla prima curva. La rimonta forsennata lo aveva portato a ridotto di Jorge Prado e Brian Bogers, ma troppo tardi per tentare l’attacco. Nella seconda lo sloveno è stato perfetto e per gli altri è stata notte fonda. Il terzo posto se lo sono giocato due olandesi, Glenn Coldenhoff e lo stesso Brian Bogers, terminati nell’ordine. Bravissimo Alberto Forato: il pilota GasGas è finito ottavo, dando seguito al decimo posto precedente e all’ottimo momento di forma che dura dall’inizio del campionato.

Tim Gajser consolida il primato

Jorge Prado ha rosicchiato qualche punticino, adesso lo spagnolo è secondo in campionato a -23 punti dalla vetta. Ma Gajser, arrivato in Portogallo a +17 punti su Maxime Renaux, guadagna comunque terreno, approfittando della cattiva giornata del debuttante francese, due volte undicesimo. In assenza dell’iridato in carica Jeffrey Herlings e del lungo degente Romain Febvre, ormai questo Mondiale sembra destinato a diventare una lotta a due fra Gajser e Prado. Intanto Febvre dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla gamba destra fratturata in precampionato. Una bruttissima tegola per la Kawasaki.