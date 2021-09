MXGP Afyon: Tony Cairoli provaci ancora, Gli orari TV e dirette streaming

Impegno infrasettimanale per gli assi del motocross: si corre il GP Afyon con Tony Cairoli a -18 punti dalla vetta Mondiale. Gli orari tv, highlights su Corsedimoto

Impegno infrasettimale per gli assi del mondiale Motocross. Dopo la strepitosa doppietta di Kiara Fontanesi nel WMX (qui il video) oggi tocca agli assi della MXGP con il nostro Tony Cairoli in piena lotta per la conquista del decimo titolo iridato. Il siciliano della KTM deve recuperare 18 punti al leader Tim Gajser (Honda), campione in carica. Ma i protagonisti sono tanti ed agguerritissimi: occhi puntati con Jeffrey Herlings vincitore domenica sullo stesso tracciato. Sono in gran forma anche Jorge Prado, Romain Febvre e Pauls Jonass

Dirette su MXGP-TV.com

L’intero programma del GP Afyon, inclusa la MX2 con il nostro Mattia Guadagnini all’attacco, sarà visibile in diretta streaming su MXGP-tv.com la piattaforma ufficiale del motocross. E’ possibile abbonarsi sia per il singolo GP che per il resto della stagione. RaiSport ed Eurosport offriranno in diretta solo gara 1, qui sotto il programma completo degli orari TV, anche in differita nel corso della giornata.

Le highlights su Corsedimoto

Nel pomeriggio Corsedimoto offrirà le immagini delle due manche del GP Afyon. Tutto gratuitamente senza necessità di nessuna registrazione.

Tutti gli orari del GP

Mercoledì 8 settembre

8:15 MX2 Free/Time practice

09:15 MXGP Free/Time practice

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2)

12:15 MXGP Gara 1 (diretta Raisport ed Eurosport 2)

14:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 ore 16:30

15:10 MXGP Gara 2 (differita Raisport ed Eurosport2 ore 17:00)

La classifica del Mondiale MXGP

1.Tim Gajser (Slo-Honda) 270 punti; 2. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 257; 3. Jorge Prado (Spa-KTM) 255; 4. Tony Cairoli (Ita-KTM) 252; 5. Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 227; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 206; 7. Pauls Jonass (Let-GasGas) 180; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 174; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 134; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 130.

Foto: Instagram