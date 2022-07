MXGP, 14° round a Lommel: tutti gli orari del GP delle Fiandre

Non c’è un attimo di respiro per il Motocross. Lasciata alle spalle la pausa estiva ed appena concluso il round a Loket, si vola nelle Fiandre. Lommel infatti ospiterà il 14° evento del Mondiale MXGP 2022. Yamaha pronte a ripetersi dopo il trionfo in Repubblica Ceca, puntando in particolare sugli scatenati Jeremy Seewer e Maxime Renaux. Ricordiamo però che il leader Tim Gajser ha mantenuto invariato il suo ampio vantaggio di ben 125 punti sullo svizzero.

In casa Italia, Mattia Guadagnini punta a migliorare sensibilmente il 9° posto finale a Loket. È stato un buon rientro per Alberto Forato, come si comporterà poi Ivo Monticelli? Infine, ritorna anche Nicholas Lapucci, costretto a fermarsi prematuramente lo scorso weekend per un incidente nelle prove libere. Qui l’entry list completa verso Lommel, di seguito gli orari dell’evento. Le due corse di domenica saranno in diretta solo su mxgp-tv.com ed Eurosport 2, differita invece su Raisport.

Top ten iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 577 punti; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 452 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 442 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 410 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 399 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 342 p.; 7. Pauls Jonass (LAT, HUS), 287 p.; 8. Brian Bogers (NED, HUS), 287 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 268 p.; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 239 p.

Gli orari MXGP

Sabato 23 luglio (diretta mxgp-tv.com)

11:20 Prove Libere

14:00 Time Practice

17:00 Qualifying Race

Domenica 24 luglio

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, differita Raisport alle 18:00)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, differita Raisport ore 00:40 de 25/07)

Foto: mxgp.com