MX2 Lettonia: Andrea Adamo giù dal podio, perde la vetta iridata

La tabella rossa passa di mano a conclusione di questo round in Lettonia. Andrea Adamo, che l’aveva conquistata giusto ieri, deve cedere il passo allo scatenato Kay De Wolf. Il fresco campione 2023 ai Dutch Masters lascia Kegums a punteggio pieno e da nuovo capoclassifica MX2. Doppietta olandese con Roan van de Moosdijk, terza piazza per Thibault Benistant, mentre Adamo deve accomodarsi proprio ai piedi del podio. La cronaca dell’ottavo appuntamento della stagione Motocross 2023.

Gara 1: super De Wolf

Holeshot di Van de Moosdijk, ma dura poco al comando con Benistant e soprattutto De Wolf immediatamente ad insidiarlo. Non brilla la neo tabella rossa Adamo, bloccato nel gruppo al via e sceso quindi in P9. Non è una giornata ideale, piove sulla pista di Kegums, ma questo non sembra frenare troppo il pilota siciliano, impegnato in una rimonta scatenata. Purtroppo però si ferma in 5^ posizione, senza riuscire a ricucire sul compagno di squadra e quindi a proseguire la risalita. Davanti invece fa ancora la voce grossa Kay De Wolf: dopo i dieci punti con la pole, eccone altri 25 con il trionfo in questa prima manche lettone.

Gara 2: Adamo 4°

La pioggia è più intensa rispetto alla corsa precedente: scatta così la seconda manche MX2, con brivido per un incidente iniziale che coinvolge anche Benistant. Adamo invece limita i danni al via ed è 4°, piazzamento che potrebbe valere come podio di GP. Ma questo si deciderà alla fine, intanto davanti a tutti troviamo Lucas Coenen su De Wolf e Van de Moosdijk. Posizioni congelate? Assolutamente no, al giro 13 ecco il colpo di scena: il leader della gara Coenen è a terra, che regalo per De Wolf che vola in testa! Chissà se l’avrebbe preso lo stesso… Sta di fatto che l’alfiere Husqvarna è letteralmente incontenibile: il punteggio pieno a Kegums gli permette anche di soffiare la tabella rossa ad Andrea Adamo, 4° di manche ed infine 4° di GP.

La classifica di GP

MX2, Adamo perde la vetta

Foto: Social-Andrea Adamo