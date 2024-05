Sembra che ora Andrea Adamo abbia trovato la strada giusta. Non è stato l’avvio ideale per il campione MX2 in carica, ma passo dopo passo il pilota siciliano sta risalendo la china. Un altro importante passo avanti s’è visto nel GP di Francia dello scorso weekend, questo nonostante condizioni meteo ancora una volta tutt’altro che perfette. L’alfiere KTM però si è reso protagonista del fine settimana in MX2, conquistando il 2° posto nella prima manche ed il 4° in una Gara 2 segnata dalla pioggia, ottenendo così il terzo posto di GP. Un altro tassello importante che gli ha permesso di risalire in 5^ posizione nella generale, ancora ben distante dal leader De Wolf e a 11 punti dal compagno di squadra Everts.

Il campione MX2 risale

I segnali si erano già visti in precedenza, serviva un’ulteriore conferma. Come detto, Andrea Adamo non è stato particolarmente brillante nell’avvio del Mondiale Motocross 2024, ma piano piano sta rimettendo tutti i tasselli al proprio posto e sta tornando nelle zone alte della classifica. “È stato un weekend solido ed abbiamo fatto passi avanti rispetto all’inizio di stagione” è stato il primo commento del numero #80 di casa KTM. “Ora riesco a fare bene in ogni manche. È stato però un fine settimana strano: abbiamo avuto buone condizioni, quasi asciutte, e poi tempeste che hanno reso tutto fangoso. Ma nonostante tutto la seconda manche è andata bene. Devo riuscire a mantenermi sempre costante mentre cerco altri passi avanti nelle prossime gare.”

Le classifiche aggiornate

MX2, il GP Francia: 1. Lucas Coenen (BEL, HUS), 50 punti; 2. Kay de Wolf (NED, HUS), 42 punti; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 40 punti; 4. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 38 punti; 5. Liam Everts (BEL, KTM), 31 punti; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 31 punti; 7. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 27 punti; 8. Quentin Marc Prugnieres (FRA, KAW), 24 punti; 9. Oriol Oliver (ESP, KTM), 21 punti; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 21 punti.

MX2, la classifica mondiale: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 342 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 290 punti; 3. Lucas Coenen (BEL, HUS), 283 punti; 4. Liam Everts (BEL, KTM), 268 punti; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 257 punti; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 226 punti; 7. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 216 punti; 8. Rick Elzinga (NED, YAM), 211 punti; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 159 punti; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 punti.

Foto: Ray Archer/KTM Images