Motocross Trentino: Tim Gajser sbanca e prende il volo nel Mondiale

Tim Gajser ha fatto bottino pieno nel quinto appuntamento del Mondiale Motocross disputato nel magnifico impianto di Arco di Trento. Il fuoriclasse della Honda ha dominato entrambe le manche, firmando il quarto successo stagionale, il 37° della serie in carriera. Gajser ha fatto impazzire la numerosissima tifoseria arrivata dalla vicina Slovenia, ma soprattutto aumenta il vantaggio in un Mondiale che sta prendendo una direzione sempre più precisa.

Alberto Forato sogna ma cade

Protagonista sfortunato Alberto Forato, ha accarezzato un grande sogno in gara 2. Dopo aver concluso la prima manche in nona posizione, il pilota della GasGas si è agganciato al gruppo dei top rider. Era quinto, a contatto con Jorge Prado (secondo nel Mondiale) con la concreta possibilità di puntare al miglior risultato in carriera. Ma purtroppo è incappato in una rovinosa caduta, rialzandosi per fortuna senza danni. Prado (GasGas) ha concluso terzo nella combinata del GP, preceduto anche Maxime Renaux (Yamaha). Gajser è sempre più leader: prima del GP vantava 21 punti di vantaggio su Prado, adesso saliti a 33. La MXGP si prende una settimana di pausa, riprenderà il 24 aprile in Lettonia, sullo storico tracciato sabbioso di Kegums.

MX2 Mattia Guadagnini quinto

Nel Mondiale riservato ai piloti under 23 anni domino del francese Tom Vialle (KTM) ma giovani italiani protagonisti. Mattia Guadagnini porta a casa il quinto posto complessivo, peccato per Andrea Adamo che dopo il quarto posto nella prima manche è stato costretto al ritiro dopo un problema tecnico al cancello di partenza. Nel Mondiale Tom Vialle strappa il primato al belga Jago Geerts.