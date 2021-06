Motocross, Tony Cairoli ritorna al comando: adesso il GP d’Italia

Tony Cairoli si aggiudica la vittoria nel secondo round del Mondiale di Motocross 2021. 4° in classifica generale, prossimo appuntamento a Maggiora.

Tony Cairoli si riscatta sulla pista di Matterley Basin, in Inghilterra, dopo l’opaco inizio in Russia. Il Mondiale di Motocross ritrova il suo fuoriclasse, autore di una prestazione magistrale in gara 1. Terzo alla prima curva non perde tempo a superare il compagno di squadra Jorge Prado e a Jeremy Seewer, impone il suo passo, segna il giro più veloce e conquista il primo successo stagionale. 14 tornate pennellate con il suo stile da campione, senza dare scampo agli inseguitori.

In gara 2 Tony Cairoli scatta alla perfezione, prova a liberarsi di Prado e Febvre, poi il solito colpo di sfortuna che non manca mai. Un colpo alla caviglia lo costringe a perdere qualche secondo e due posizioni. 5° dopo quattro giri, metro dopo metro recupera su Prado e Herlings, riportandosi a ridosso dei due di testa, Febvre e Gajser. Prova il colpaccio, ma quando si rende conto di dover prendere troppi rischi blinda il terzo posto e conquista il GP d’Inghilterra.

Punti importanti per il pilota del team Red Bull KTM Factory che scala posizioni in classifica e si piazza 4° a quota 65. Prossimo appuntamento fra meno di una settimana a Maggiore, per il Gran Premio d’Italia. “In realtà, anche se in questa manche non ho vinto, mi è piaciuta più della prima, perché ci sono stati molti sorpassi ed è stato bello riuscire a rimontare. La pista si stava facendo bella ed è stata una bella gara – ha dichiarato Tony Cairoli -. Oggi sono riuscito a fare due buone partenze; la prima vittoria mi ha regalato belle sensazioni, soprattutto dopo la delusione di esserci andati vicini in Russia due settimane fa. Lì abbiamo perso molti punti ma oggi è andata bene e mi sono divertito. Adesso non vedo l’ora di tornare per correre in Italia“.