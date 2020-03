Motocross, Tony Cairoli e Kiara Fontanesi ai box con prole

Tony Cairoli e Kiara Fontanesi al Mondiale di Motocross 2020 con prole al seguito. Chase e Skyler nuove mascotte nei box MX.

Il Mondiale di Motocross ha preso il via qualche giorno fa a Matterley Basin, in Gran Bretagna. A tenere alti i nostri colori ci pensano Tony Cairoli e Kiara Fontanesi, che nella prima manche hanno chiuso entrambi al terzo posto. Il nove volte iridato, al ritorno in pista dopo l’infortunio in Lettonia dell’estate scorsa, ha dovuto fare i conti con un altro colpo al ginocchio rimediato nelle settimane precedenti. La pilota parmense, che la prossima settimana festeggerà il 26° compleanno, dopo un ottimo inizio in gara-1, ha avuto problemi al via in gara-2 complicando un po’ il week-end.

Ad attirare l’attenzione intorno ai due campioni di motocross non solo i risultati. Tony Cairoli e Kiara Fontanesi, da poco genitori, hanno portato la prole al seguito nella trasferta d’Oltremanica. Chase Cairoli, cinque mesi, e Skyler Parenti, tre mesi, presto divenuti mascotte MX. Sui social le attenzioni sono tutte per loro, già imperterriti al freddo del Nord Europa e pronti a seguire le imprese dei loro genitori anche in Olanda. Sulla pista sabbiosa di Valkenswaard andrà in scena il secondo round mondiale e i piccoli Chase e Skyler si apprestano a dare calore a queste sfide invernali.

Intanto Kiara Fontanesi si gode un po’ di relax in Belgio, insieme all’ormai inseparabile figlia. “Tempo in piscina con la mia piccola in Belgio. Ci andavo quando venivo qui per allenarmi già da più di 10 anni. E chi avrebbe mai pensato che un giorno ci sarei andata con mia figlia“.