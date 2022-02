Motocross, Tim Gajser: assalto a Matterley con la nuova Honda CFR450R

Tim Gajser a Matterley Basin per la prima tappa stagionale del Mondiale di Motocross 2022. Assenti i diretti rivali Jeffrey Herlings e Romain Febvre.

Il Mondiale di Motocross prende finalmente il via dalla pista di Matterley Basin. Non ci sarà Tony Cairoli, ritiratosi al termine della scorsa stagione, ma neppure Jeffrey Herlings, campione in carica, ma neppure Romain Febvre, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. Per Tim Gajser, terzo classificato nel 2021, sarà una buona opportunità per immagazzinare punti preziosi. L’anno scorso ha visto sfumare il suo quinto titolo iridato nell’ultimo round di Mantova per dieci punti di distacco dall’olandese della KTM.

Tim Gajser all’assalto del 5° titolo

Il campione HRC è impaziente di ritorna sul tracciato britannico nella conte di Winchester. “La stagione 2021 è stata piena di alti e bassi. Non è stato facile, soprattutto mentalmente. Non ero nella stessa forma degli anni precedenti. Ma abbiamo comunque lottato per il titolo fino alla fine“, ricorda lo sloveno. “Bisogna sempre lottare per rimanere in salute e preparati. Faremo del nostro meglio. Non importa quanto sei bravo, puoi sempre migliorare e vogliamo vincere un nuovo titolo. Sono molto soddisfatto del nuovo motore. Mi semplifica il lavoro in pista. Non vedo l’ora di iniziare“.

Nelle scorse settimane Tin Gajser si è allenato in Italia e ha fatto tappa al Ranch di Valentino Rossi. Prima di volare verso la Gran Bretagna, nella contea di Winchester, dove si terrà il primo round del Mondiale di Motocross 2022. Al suo fianco ritrova il compagno di squadra Mitch Evans dopo un anno di stop. “Matterley è probabilmente la mia pista preferita in calendario. Speriamo che il tempo sia ok e di poter fare delle belle manche – sottolinea il pilota HRC -. Sono felice di ritornare al format di due giorni perché credo che sia quello che dovrebbe essere un campionato del mondo e penso che aiuterà tutti a migliorare le loro moto per le gare della domenica. Quest’inverno abbiamo lavorato duramente per migliorare la mia Honda CRF450R e non vedo l’ora che si abbassi il cancello“.