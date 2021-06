Motocross Russia, Gara-2: Gajser indomabile, Tony Cairoli KO

Il Mondiale di Motocross con tappa in Russia si chiude con una doppia vittoria di Tim Gajser. Tony Cairoli in gara-2 finisce out e non può rientrare in pista.

Dopo la vittoria di Tim Gajser in gara-1 il Mondiale di Motocross ritorna subito in pista per la seconda manche. Inizio subito movimentato con una collisione tra Tim Gajser e Jorge Prado: il primo scivola 9°, il secondo 12° Jeffrey Herlings e Tony Cairoli provano a scappare via, ma l’olandese della KTM cade e lascia il comando al nove volte campione di Patti. Le sorprese non finiscono qui, perché Romain Febvre entra in contatto con Pauls Jonass e il francese della Kawasaki finisce giù.

Può essere la gara giusta per il nostro Tony Cairoli che senza forzare troppo sull’acceleratore prova a dettare il suo ritmo, inseguito da Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Lo sloveno della Honda sembra avere una marcia in più rispetto a tutti, rosica decimo su decimo, mette il fiato sul collo al veterano e quando mancano 8 minuti al termine compie il sorpasso e si invola verso il secondo trionfo. Intanto alle lo spalle inseguono Herlings, Jonass, Seewer e, in sesta posizione, Alessandro Lupino, autore di un’altra splendida manche.

Ma a tre minuti dalla fine clamoroso colpo di scena con Tony Cairoli che finisce out e deve dire addio alla gara. Gajser, nonostante l’intoppo alla partenza, si erge a grande favorito per il titolo 2021, con un’imperiosa doppietta su un terreno non certo facile come quello di Orlyonok. Sul podio herlings e Jonass. La nota lieta è Lupino 4°, davanti a Seewer.