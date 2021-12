Motocross: Rene Hofer, il ritiro del #711 e la raccolta fondi in sua memoria

Due belle iniziative nel ricordo di Rene Hofer. Il suo #711 è stato ritirato, mentre KTM e Wings for Life hanno avviato una raccolta fondi in suo nome.

Lo scorso 5 dicembre l’incredibile notizia che Rene Hofer, uno dei talenti presenti nel Mondiale Motocross, aveva perso la vita a causa di una valanga. Tanti colleghi hanno ricordato questo giovane e sempre sorridente ragazzino austriaco, che aveva appena iniziato a vincere anche in MX2. A soli 19 anni la sua storia si è chiusa tragicamente, ma non mancano iniziative in sua memoria. Una riguarda il ritiro del suo numero dal Campionato del Mondo, la seconda è la donazione che farà KTM nel suo ricordo, come voluto dalla famiglia.

Iniziamo dalla prima. Una decisione congiunta di Infront Moto Racing, che organizza il mondiale, e Red Bull KTM Factory Racing, team dello sfortunato pilota. Il #711 è stato ufficialmente tolto dalla lista dei numeri che possono essere utilizzati, da questo momento in avanti è ritirato. Un numero che quindi sarà solamente di Rene Hofer, in memoria del suo talento, della sua apprezzata personalità e di quel piccolo pezzo di storia scritto in questo 2021 a Pietramurata.

Ma come detto, c’è una seconda iniziativa avviata da KTM e voluta dalla famiglia del giovane pilota austriaco. Attraverso la pagina di Wings for Life Foundation è stata avviata una raccolta fondi intitolata appunto a Rene Hofer. Ricordiamo che questa fondazione si occupa di ricerca legata alle gravi lesioni a livello di spina dorsale. Citiamo ad esempio un contributo anche da parte del pilota MXGP Arminas Jasikonis. Questo il link della raccolta fondi: http://www.wingsforlife.com/renehofer.

Foto: KTM Images