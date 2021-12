Motocross: Rene Hofer, il pensiero di Tom Vialle. “Grato dei bei ricordi”

Alcuni giorni fa il grave incidente in montagna costato la vita al talento del motocross Rene Hofer. Tom Vialle ricorda così il compagno di squadra.

Sono passati tre giorni dall’improvvisa scomparsa del giovanissimo Rene Hofer in un incidente in montagna. Il 19enne pilota motocross aveva appena imparato a vincere anche in MX2, certamente il 2022 l’avrebbe visto ancora più protagonista, ma una valanga se l’è portato via. Non sono mancati i commossi ricordi, come ad esempio quello dell’iridato MXGP Jeffrey Herlings, che gli ha dedicato un pensiero. Anche Tom Vialle, suo compagno di squadra, ha voluto ricordarlo a pochi giorni dalla tragedia.

“Per sempre, amico.” Il campione MX2 2020 si affida ai social, mostrando la foto di un cuore disegnato sulla sabbia con all’interno il #711, numero dello sfortunato collega e pilota austriaco. “Sono davvero grato per tutti i bei ricordi condivisi. Non ti preoccupare, stiamo tutti cercando di essere forti, come sei sempre stato tu… Riposa in pace.” Parole di affetto che seguono di qualche giorno il ricordo di Mattia Guadagnini: semplicemente l’abbraccio in occasione della prima vittoria di Hofer a Pietramurata.

Foto: KTM Images/Juan Pablo Acevedo