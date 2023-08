Il Motocross oggi dà spettacolo sulla sabbia di Arnhem, la nuova sede del GP d’Olanda. E’ la sedicesima delle diciannove tappe del Mondiale, viatico importante per il destino di Andrea Adamo. Il 20enne siciliano della KTM comanda con autorità la MX2, la serie iridata dei piloti under 23. Il vantaggio è consistente (qui la situazione di classifica), ma – compresa quello odierna – restano quattro GP che danno ancora un pizzico di speranza agli inseguitori. Andrea dovrà tenere d’occhio non solo il giovanissimo compagno di squadra Liam Everts, ma soprattutto il belga Jago Geerts (Yamaha) rientrato a tempo di record dopo dopo due tappe di assenza per infortunio. Sarà una grande sfida, qui sotto tutti gli orari per seguirla in diretta TV o sul canale streaming ufficiale del Motocross, qui il link.

In MXGP assente Jeffrey Herlings

Il fuoriclasse olandese purtroppo è stato costretto a rinunciare al GP di casa, per un nuovo infortunio alla clavicola destra (qui i dettagli) conseguenza di una banale ma sfortunatissima caduta nelle prove libere. Nella gara di qualifica Romain Febvre (Kawasaki) ha ripreso a macinare gran ritmo, precedendo il padrone di casa Glenn Coldenhoff (Yamaha) e il leader del Mondiale, lo spagnolo Jorge Prado (GasGas). Nella top class la situazione di classifica è in linea con quella della Moto2: Prado riparte con 96 punti di vantaggio sullo scatenato Febvre. La rincorsa è difficile, ma nel Motocross non è mai detta l’ultima parola fino alla bandiera a scacchi.

Il programma di domenica 20 agosto 2023

09:40 EMX125 Gara 2

11:30 EMX250 Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 ore 24)

14:15 MXGP Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 21 ore 14)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport, differita Eurosport2 lunedi 21 ore 16)

17:10 MXGP Gara 2 (differita RaiSport ore 19, differita Eurosport2 lunedi 21 ore 17)