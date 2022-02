Motocross MXGP, novità in calendario: cancellata la tappa in Russia

Il Mondiale Motocross non andrà in Russia quest'anno. Arriva oggi l'ufficialità, a breve ci sarà la comunicazione di una tappa sostitutiva.

Sulla scia di quanto fatto da tanti altri campionati, anche il Mondiale Motocross prende posizione. La situazione in Ucraina ha portato la Federazione Internazionale del Motociclismo, assieme a Infront Moto Racing, a cancellare l’appuntamento in Russia. Il round a Orlyonok era inizialmente previsto dal 30 aprile al primo maggio, ma visti gli sviluppi attuali non avrà più luogo.

Tutte le altre date rimangono per il momento confermate a parte dall’evento di questi giorni in Gran Bretagna (gli orari). Ma arriva l’annuncio che un’altra tappa ci sarà, servirà ora trovare un rimpiazzo per l’appuntamento inizialmente previsto. L’intero paddock MXGP ha espresso tutta la sua vicinanza alle popolazioni che stanno soffrendo in prima persona per la situazione attuale.

Il calendario provvisorio

27 febbraio – Gran Bretagna (Matterley Basin)

6 marzo – Lombardia (Mantova)

20 marzo – Argentina (Villa La Angosgtra)

3 aprile – Portogallo (Agueda)

10 aprile – Trentino (Pietramurata)

24 aprile – Lettonia (Kegums)

1 maggio – TBA

15 maggio – Sardegna (Riola Sardo)

29 maggio – Spagna (Arroyomolinos)

5 giugno – Francia (Ernee)

12 giugno – Germania (Teutschental)

26 giugno – Indonesia (Samota-Sumbawa)

3 luglio – Jakarta (Jakarta)

17 luglio – Repubblica Ceca (Loket)

24 luglio – Fiandre (Lommel)

7 agosto – Svezia (Uddevalla)

14 agosto – Finlandia (Kymiring)

21 agosto – Charente (St Jean d’Angely, Francia)

4 settembre – Turchia (Afyonkarahisar)

18 settembre – TBC

Foto: mxgp.com