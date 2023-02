Motocross, che novità: i punti arrivano anche in qualifica!

Il Mondiale Motocross inizierà il prossimo 12 marzo dall’Argentina (il calendario definitivo). Prima occasione per mettere in pratica una grande novità, ovvero il rinnovato sistema di punteggio. A partire da questa stagione 2023 infatti anche le gare di qualifica influiranno sulle classifiche generali delle classi MXGP e MX2. Ma non è l’unico aggiornamento annunciato, vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Motocross, nuovi punti

Un cambio significativo per le Qualifying Races, introdotte per la prima volta nel 2010 come parte del weekend di gara. A partire da questa stagione infatti i primi 10 classificati prenderanno punti anche in questa occasione. Chi vince la corsa del sabato riceverà 10 punti, 9 il secondo classificato, a scalare fino ad un 1 punto per l’ultimo in top ten. C’è però un appunto da fare: quanto ottenuto nelle gare di qualifica non varrà per il risultato complessivo del GP. Quello sarà determinato solamente dalle due gare della domenica, come sempre, mentre i punti della Qualifying Race verranno aggiunti direttamente nelle classifiche generali del Mondiale Motocross. Come accennato inizialmente, stiamo parlando delle categorie MXGP e MX2.

Wild card e Paddock Show

Aumenta il numero di piloti che può prendere parte ad un round Motocross. Ora si parla di oltre 40 per la classe MXGP, con le wild card che avranno più tempo a disposizione per qualificarsi e quindi raggiungere i piloti a tempo pieno in Qualifying Race. Due piloti rimangono poi di riserva in caso qualcuno dei qualificati non possa più partecipare. Il Mondiale Motocross poi vuole avvicinare ancora di più i suoi campioni ai tifosi, attraverso interviste ed esperienze nel paddock. I vincitori delle Qualifying Races e chi detiene la tabella rossa saranno chiaramente tra i protagonisti di questi eventi ogni sabato di GP. Infine, le tasse per le wild card MXGP e MX2 verranno ridotte, mentre ci sarà un adeguamento per i team non ufficiali per gli eventi oltreoceano, per coprire le loro necessità.

Foto: mxgp.com