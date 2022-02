MXGP Gran Bretagna: Maxime Renaux, esordio con vittoria in qualifica

Che inizio per Maxime Renaux: il rookie MXGP si impone nelle prime qualifiche dell'anno. La classifica e gli orari delle gare di domani.

Però, Maxime Renaux! Primo notevole acuto del 2022 per il campione MX2 ed esordiente del team Yamaha, che domina la prima Qualifying Race della top class motocross a Matterley Basin. I colleghi Seewer e Coldenhoff sono in testa alla prima curva, ma il francese ci mette davvero poco per prendersi la prima piazza. Da quel momento non molla più la presa ed a poco servono i tentativi di Tim Gajser, che non riesce a trovare lo spunto giusto per avere la meglio. La terza piazza finale è per un’altra Yamaha, quella guidata da Jeremy Seewer, a caccia del riscatto dopo un 2021 condizionato dai postumi da Covid. Da rimarcare l’ottavo posto di Alberto Forato, mentre è 13° Alessandro Lupino in sella alla sua Beta. Giornata difficile per l’idolo di casa Ben Watson, solo 19°, va ancora peggio a Mathys Boisrame. Il pilota francese, ingaggiato da KTM per l’infortunato Herlings, è protagonista di un incidente a sette giri dalla fine.

Come vedere il GP

Il mondiale Motocross parte in anticipo ospitato da uno dei tracciati più spettacolari. La MXGP, tornata al programma di due giorni pre-Covid, prevede due sfide: la prima alle 14, la seconda alle 17, orario italiano. Format invariato: ciascuna gara si corre sulla distanza di trenta minuti, più due giri. Non ci sarà diretta TV, ma gli appassionati potranno comunque collegarsi a Raisport Web 2 per le due gare della top class. Oppure basterà accedere alla piattaforma ufficiale, MXGP-TV.com (in abbonamento), nel caso vogliate assistere a tutte le corse in programma, EMX e MX2 incluse. Per gli abbonati a Eurosport 2 invece, le gare in programma saranno visibili solamente in differita il 28/02 (il programma).

Gli orari del 27/02

09:40 EMX Open Gara 2

11:25 EMX 125 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Raisport Web 2)

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Raisport Web 2)

