Motocross, Cairoli carica Herlings: “È una stella, vincerà di nuovo”

Questa mattina l’annuncio che KTM ha rinnovato tutta la sua fiducia nel suo asso vincente fino al 2025. Con questa certezza Jeffrey Herlings tornerà in azione dopo i guai fisici del 2022 e, c’è da scommetterlo, si inserirà prontamente tra i favoriti. Ne è certo Tony Cairoli, che dallo scorso ottobre ha assunto le vesti di team manager di Red Bull KTM Factory Racing, squadra con cui è diventato ancora più grande nel Mondiale Motocross. Il 37enne di Patti, ora “dall’altra parte”, carica l’ex collega per la nuova stagione MXGP.

Un nuovo capitolo

La partnership mondiale tra Cairoli e KTM, iniziata nel 2010 dopo sei anni con Yamaha, è stata una lunga favola ricca di successi. Sette titoli mondiali (M1/MXGP) ed un Motocross delle Nazioni, fino al ritiro dal Mondiale avvenuto a fine 2021. Il fatto che il pilota siciliano abbia lasciato il campionato internazionale non ha certo significato la fine della collaborazione. Lo scorso ottobre infatti è arrivato l’annuncio che Cairoli sarebbe stato il nuovo team manager della struttura. Cairoli, l’italiano più vincente di sempre, sul podio assoluto sia come titoli mondiali che come successi di GP, ora ‘veglia’ sul talentuoso ex compagno di squadra.

Cairoli lancia Herlings

La prima soddisfazione chiaramente è per il rinnovo, il prolungamento di una collaborazione stellare fino al 2025. “È una grande stella per noi” ha sottolineato Cairoli. “Per questo sport poi è un bene che un talento del genere rimanga in KTM.” Certo il pilota di Geldrop dovrà affrontare il ritorno dopo un 2022 nullo, ma il campione di Patti non ha dubbi. “Jeffrey è un grande campione e vincerà di nuovo, come ha fatto in passato. Nessuna squadra potrebbe desiderare un pilota migliore.” Una differente collaborazione tra campioni, pronta a fare scintille.

Foto: Instagram-Jeffrey Herlings