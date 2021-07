Motocross Maggiora, Vai Tony Cairoli! Gli orari TV e streaming del 04/07

Supershow con il motocross oggi a Maggiora: Tony Cairoli in MXGP e Mattia Guadagnini in MX2 ci fanno sognare. Gli orari TV e i collegamenti streaming, highlights su Corsedimoto

Il Motocross mondiale oggi è di scena sul mitico tracciato di Maggiora (Novara), teatro in passato di battaglie memorabili. Tony Cairoli (KTM) è reduce dal successo di Matterly Basin (Regno Unito), il 93° della sua strepitosa carriera. A 35 anni il fuoriclasse siciliano rilancia le proprie aspirazioni di classifica: gli avversari sono numerosi e fortissimi, a cominciare dal campione in carica e leader iridato Tim Gajser (Honda HRC). Ma con un Tony Cairoli in questa forma, niente è impossibile. Nella prima delle tappe italiane del calendario 2021 tiferemo anche per Mattia Guadagnini (KTM), 19enne veneto impegnato nella MX2, il mondiale degli under 23. In Gran Bretagna ha centrato la prima vittoria in top class, dare seguito sarebbe fantastico.

Lo show su MXGP-TV.com e highlights su Corsedimoto

Per non perdere neanche un istante di spettacolo c’è la piattaforma streaming ufficiale MXGP-TV.com che, su abbonamento (per il singolo GP o intera stagione) propone tutte le sessioni di prove e le gare, di tutte le categorie. Il programma orario, concentrato in un’unica giornata, è qui sotto: la MX2 va in pista alle 09:30, un’ora più tardi la MXGP definirà le posizioni al cancello di partenza. Il nostro sito proporrà le highlights di tutte le gare in programma, MXGP e MX2. I collegamenti TV sono elencati qui sotto.

Presentata la Maglia Azzurra

Sempre a Maggiora è stata presentata la Maglia Azzurra che vestiranno i nostri piloti nel Motocross delle Nazioni, il mondiale a squadre che quest’anno si corre a Mantova il 26 settembre. Tony Cairoli sarà ovviamente il capitano delle nazionale azzurra che potrà schierare un terzetto in grado di giocarsi il titolo, viste le prestazioni di Mattia Guadagnini in MX2 e il buon momento di Alessandro Lupino in MXGP. Le scelte tecniche verranno ufficializzate più avanti dai responsabili della Federmoto.

Il programma di oggi

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)