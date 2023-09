Sarà un week end elettrizzante per il Motocross azzurro: sull’affascinante saliscendi di Maggiora (Novara) Andrea Adamo potrebbe conquistare con un GP d’anticipo il Mondiale MX2, la serie degli under 23 anni. Per l’occasione RaiSport offrirà la diretta TV integrale di entrambe le manche, in aggiunta alle due sfide MXGP che a loro volta potrebbero battezzare il primo titolo iridato di Jorge Prado. Non poteva esserci teatro migliore di Maggiora per questo eccezionale evento: il terzo appuntamento Mondiale in Italia ha sostituito in corsa il GP che avrebbe dovuto svolgersi in Vietnam. Per i nostri appassionati, meglio così!

Andrea Adamo, cosa serve per festeggiare

Dopo Maggiora il Mondiale concluderà il proprio cammino a Matterley Basin, in Gran Bretagna, un altro tracciato che ha fatto la storia del Motocross. Dunque restano 120 punti in palio: 50 in ciascuno dei due GP, più l’extrabonus di 10 punti in palio nella gara di qualifica in programma questo pomeriggio. Adamo riparte con 48 punti di vantaggio sul 18enne Liam Everts, suo compagno di squadra in KTM. Più staccato, ma ancora in gioco, anche il belga Jago Geerts (Yamaha), a 82 punti dalla vetta. Per chiudere i giochi in anticipo Andrea Adamo dovrebbe guadagnare 12 punti punti su Everts. Quindi dovrà vincere il confronto diretto, sperando magari che qualche avversario si intrometta. Non è facile, ma possibile! A guidare dai box l’assalto di Adamo ci sarà Tony Cairoli (nella foto d’apertura) direttore sportivo di KTM Racing.

Jorge Prado, compito più facile

Sulla carta è pià agevole il compito dello spagnolo Jorge Prado, che ha un capitale di 67 punti su Romain Febvre (Kawasaki). Quindi per festeggiare il primo Mondiale MXGP più finirgli pure dietro, difendendo almeno 59 punti di margine, quindi perdendone non più di otto. Febvre però è in forma strepitosa, punterà alla doppietta per mettere pressione al capoclassifica. Mina vagante Tim Gajser (Honda) che dopo un lungo infortunio è fuori dai giochi ma sta tornando al top.

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 732 punti; 2. Liam Everts (KTM), 684 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 650 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 645 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 520 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 508 p.; 7. Kevin Horgmo (Kawasaki), 505 p.; 8. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 9. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 352 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 841 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 774 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 676 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 628 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 570 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 532 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 444 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 310 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 302 p.

GP Maggiora, diretta RaiSport e streaming

Le gare di qualifica in programma oggi sono visibili in streaming sulla piattaforma ufficiale del Mondiale Motocross, a pagamento. Questo il link per collegarsi. Domenica, oltre allo streaming, sarà disponibile la diretta Rai accessibile sia dalla TV (RaiSport) che in streaming (RaiPlay), gratuitamente. Qui sotto tutti gli orari del week end

Sabato 16 settembre

10:35 MX2 Prove Libere

11:15 MXGP Prove Libere

13:20 MX2 Prove ufficiali

14:00 MXGP Prove ufficiali

15:25 MX2 Qualifying Race

16:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 17 settembre

10:20 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1 (diretta RaiSport)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport)

