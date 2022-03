Sono passati nemmeno 4 mesi dal quel mercoledì 10 novembre 2021, il famoso giorno da leoni, quando sul tracciato di Mantova venne assegnato il titolo del mondo a Jeffrey Herlings (KTM). Dopo un memorabile duello con Romain Febvre (Kawasaki) che tenne aperto il mondiale fino a pochi giri dal traguardo, mentre Antonio Cairoli rese l’onore delle armi con un caparbio 10° posto prima di salire sul podio per salutare il grande pubblico e chiudere una carriera senza precedenti. Quattro mesi sono pochi, ma in questo sport equivalgono ad un’era geologica.

Passaggio di consegne

Su questa stessa pista domenica i protagonisti saranno altri Herlings e Febvre sono infortunati, Cairoli non c’è più, il piloti da battere sono lo sloveno Gajser con la Honda e lo spagnolo Prado con la GasGas. In Gran Bretagna, nell’avvio Mondiale, sono andati forte il francese della Yamaha Renaux ex Campione del mondo MX2 e lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda). Del nuovo motocross italiano e internazionale abbiamo parlato con il Commissario tecnico Thomas Traversini che proprio qui a Mantova guidò l’Italia di Cairoli, Lupino, Guadagnini alla fantastica vittoria nel 74° Motocross delle Nazioni, il 26 settembre del 2021.

La visione del Commissario Tecnico

«E’ vero, sono passati solo 4 mesi ma sono cambiate tante cose nel motocross – spiega il CT. Personalmente è stata una bellissima emozione vedere il nostro Alberto Forato (GasGas) in Gran Bretagna lì davanti coi primi lottare per il quinto posto. Neanche io che lo conosco bene mi aspettavo di vederlo così avanti su di una pista difficile, questo mi fa ben sperare. Questo di Mantova è un circuito che conosce bene con il fatto che ha appena fatto un risultato importante la settimana scorsa e tenendo conto che questa è la gara di casa farà sicuramente bene».

La sorpresa Andrea Adamo

In MX2 abbiamo Mattia Guadagnini e il siciliano di Calatafimi Andrea Adamo. «Andrea Adamo è un talento azzurro e fa parte del più importante progetto che come Federazione abbiamo per i giovani, ha appena 18 anni. L’anno scorso ha fatto un ottimo Campionato perché ha concluso 14° in una classe combattuta e piena di talenti come la MX2 con diversi piazzamenti nei primi dieci. Quest’anno si sta rimboccando le maniche, il talento lo ha anche se ha ancora tanto da imparare. In Gran Bretagna ha fatto una ottima prima gara, ha le carte in regola per fare un mondiale nei primi dieci. Mattia Guadagnini secondo me verrà fuori perché in inverno si è allenato bene, corre per un team come il De Carli Racing che non ha bisogno di presentazioni. La prima gara non è andata bene per problemi di partenza. Parlerò con lui perché si deve concentrare, cominciare qui a Mantova un percorso che lo porti tra i primi tre e perché non al titolo mondiale della MX2».

Un altro siciliano volante

Siciliano come Cairoli perché arriva dalla bellissima Erice in Provincia di Trapani, Andrea Adamo rappresenta il nuovo motocross italiano, sempre più veloce, digitale e social. In Gran Bretagna è stato il migliore degli italiani nella MX2 classificandosi decimo. Elegante di figura, parla un’italiano perfetto, è disinvolto davanti alle telecamere e ai giornalisti, corre con una moto bellissima, la GasGas preparata dal team emiliano SM Action. Un pilota da seguire per progettare il dopo TC222. «E’ bello davvero tornare qui a Mantova – spiega Andrea – abbiamo avuto poco tempo per maturare un vero distacco dalle gare perché la stagione si è chiusa tardi a novembre e adesso siamo di nuovo qui, se l’anno scorso sono riuscito a stare nella top ten ,quest’anno puntiamo decisamente ai primi 5 posti. Il livello è molto alto come l’anno scorso ma sono in forma e conosco bene la pista. Il fatto di essere siciliano è un grande stimolo, ma è presto per i paragoni».

Attesa febbrile

L’atmosfera qui al circuito è di grande attesa. La pista è perfetta e c’è un bel sole che dovrebbe rimanere anche sabato e domenica. Oltre alle 2 classi maggiori si correranno anche le prime prove del mondiale femminile e dell’europeo EMX2. Prezzi popolari per ripetere il grande successo dei due GP finali e del Motocross delle Nazioni del 2021. Ci sono tutte le premesse per vivere un grande week end di motociclismo. Qui il programma del week end