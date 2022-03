Motocross Lombardia, gli orari TV e le dirette streaming del 6 marzo

Si corre a Mantova la seconda prova del Mondiale Motocross. Nella gare di qualifica Tim Gajser (Honda) ha dominato fin dalla partenza e oggi può andare in fuga approfittando delle assenze dei suoi più pericolosi avversari: Jeffrey Herlings (KTM) e Romain Febvre (Kawasaki). Entrambi sono ai box per infortuni rimediati nel precampionato. Sulla sabbia del circuito lombardo fari puntati sui piloti italiani. nella top class Alberto Forato (GasGas) scatterà dalla ottava casella al cancello. In MX2 (mondiale under 23) Andrea Adamo (GasGas) ha portato a casa un eccellente terzo posto.

Tim Gajser: “Ho vinto facile”

Il fuoriclasse sloveno è reduce dal successo nell’apertura di Matterley Basin (GB). “La vittoria è stata piuttosto agevole, siamo riusciti a mettere a punto la moto già sabato avendo molti dati sui quali lavorare dal novembre scorso” ha detto Tim Gajser in conferenza stampa. “Credo di avere buone possibilità di ripetermi domani”

Dirette streaming, le highlights su Corsedimoto

Non ci sarà diretta TV per questo primo GP italiano della stagione. RaiSport offrirà le differite della MXGP nel pomeriggio. Per non perdere neanche un istante dello show ci sono le dirette streaming del canale ufficiale MXGP-TV.com (a pagamento). Su Corsedimoto trovere le highlights delle sfide MXGP, pochi minuti dopo la conclusione di ciascuna gara.

Il programma di domenica 6 marzo 2022

08:40 WMX Gara 2 (live streaming)

10:25 EM250 Gara 2 (live streaming)

12:00 MX2 Gara 1 (live streaming)

13:00 MXGP Gara 1 (live streaming, differita RaiSport 17:10)

15:00 MX2 Gara 2 (live streaming)

16:00 MXGP Gara 2 (live streaming, differita RaiSport 18:10)