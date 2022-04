Motocross Lettonia: Tim Gajser sbanca, Alberto Forato avvicina il podio

Tim Gajser (Honda HRC) centra una perentoria doppietta nel GP Lettonia sulla sabbia pesante di Kegums e incrementa il vantaggio nella classifica Mondiale. In assenza di Jeffrey Herlings (KTM), iridato in carica fermato da un infortunio nel precampionato, il fuoriclasse sloveno non sta incontrando resistenza. Jorge Prado, vittorioso in qualifica, è partito bene ma in gara 1 mentre si stava giocando la vittoria proprio con Gajser ha sbagliato il salto decisivo, finendo a terra dopo aver rischiato di atterrare sull’avversario. Un incidente spettacolare, che vedete nelle highlights qui sopra, che ha pesantemente condizionato la giornata.

Alberto Forato, che passo avanti!

Nella stessa gara 1 grandissima prestazione di Alberto Forato (Gas Gas), finito quarto alle spalle dell’idolo di casa Pauls Jonass (Husqvarna) e dell’emergente spagnolo Ruben Fernandez (Honda). Per Forato si tratta del miglior piazzamento in carriera. In gara 2 Alberto ha concluso in nona posizione, per un sesto posto complessivo che gli permette di consolidare la posizione nella top ten del Mondiale.

Jorge Prado perde slancio

Dopo il pasticcio di gara 1, Jorge Prado si è lanciato di nuovo all’offensiva, ma è caduto di nuovo, trovandosi costretto ad una faticosa rimonta conclusa in tredicesima posizione. Dopo sei GP il divario da Tim Gajser sale così a 66 punti. Il pilota Honda marcia come un treno: cinque successi nei sei GP fin’ora disputati. Il prossimo round del Mondiale Motocross si correrà il 9 maggio sul fantastico saliscendi di Maggiora. Sarà la prima tappa di un’esaltante settimana italiana che culminerà il 16 maggio a Riola Sardo.

La classifica Mondiale MXGP

1. Tim Gajser (SLO-HON) 286 punti; 2. Jorge Prado (ESP-GAS) 220; 3. Maxime Renaux (FRA-YAM) 215; 4. Jeremy Seewer (SUI-YAM) 187; 5. Glenn Coldenhoff (NED-YAM) 177; 6. Ruben Fernandez (ESP-HON) 163; 7. Brian Bogers (NED-HUS) 154; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL-BET) 140; 9. Alberto Forato (ITA- GAS) 124; 10. Pauls Jonass (LAT HUS) 120.