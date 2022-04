Motocross Lettonia: dove posso vedere le gare in TV e diretta streaming?

Il Motocross completa l’orgia motoristica del week end con il sesto appuntamento mondiale previsto sul tracciato lettone di Kegums. Qui, in passato, uno dei piloti da battere è stato Tony Cairoli, cinque volte trionfatore. Il fuoriclasse siciliano però si è ritirato dalla serie iridata, e in questa stagione lo rivedremo in azione solo nel Motocross americano. Il plurivincitore è Jeffrey Herlings, sei centri: l’olandese, campione del Mondo in carica, però è ancora alle prese con l’infortunio del precampionato. Un contrattempo che ha mandato a rotoli il 2022. Si presenta dunque un’altra occasione d’oro per Tim Gajser (Honda HRC) che ha vinto quattro dei precedente cinque GP ed è reduce dalla prima doppietta in stagione festeggiata a Pietramurata due settimane fa.

Niente diretta TV, ma c’è lo streaming

Nè RaiSport tantomeno Eurosport offriranno dirette TV per questo evento. L’unico modo per non perdere neanche un secondo di spettacolo è abbonarsi a MXGP-TV.com, la piattaforma ufficiale del Motocross. In streaming saranno disponibili tutte le qualifiche, le gare di contorno e ovviamente le quattro gare mondiali di domenica 24 aprile, per MXGP e MX2. Su Corsedimoto.com, come sempre, troverete (gratis) le highlights delle due gare MXGP.

Il programma in pista e dirette streaming

Sabato 23 aprile

09:50 MX2 Free Practice

1020 MXGP Free Practice,

13:00 MXGP Time Practice,

13:45 EMX Open Gara 1

14:30 EMX125 Gara 1

15:25 MX2 Qualifying Race

16:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 24 aprile

08:45 EMX Open Gara 2

10:30 EMX125 gara 2

12:15 MX2 Gara 1 (Eurosport2 differita 25/4 ore 08:30

13:15 MXGP Gara 1 (Eurosport differita 25/4 ore 09:00 RaiSport differita 25/4 ore 16:30)

15:10 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita 25/4 ore 09:30)

16:10 MXGP Gara 2 (Eurosport 2 differita 25/4 ore 10:00 RaiSport differita 25/4 ore 17:30)

La classifica del Mondiale

1. Tim Gajser (SLO, HON) 236 punti; 2. Jorge Prado (ESP, GAS) 203; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM) 184; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM) 160; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM) 141; 6. Brian Bogers (NED, HUS) 126; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET) 126; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON) 125; 9. Alberto Forato (ITA, GAS) 94; 10. Jed Beaton (AUS, KAW) 82.