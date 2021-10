Motocross: Kiara Fontanesi attacco Mondiale, orari TV e streaming oggi

Ecco gli orari TV e streaming per tifare Kiara Fontanesi all'attacco del primato nel mondiale femminile ad Arroyomolinos. Le highlights su Corsedimoto

Kiara Fontanesi oggi ad Arroyomolinos (Spagna) proverà ad attaccare il primato nel mondiale motocross femminile. L’obiettivo è battere la neozelandese Courtney Duncan, campionessa in carica, come già successo nel precedente appuntamento di Afyon (Turchia). Come vedete nel video qui sopra, le due campionesse si sono giocate la vittoria proprio sul filo di lana! La Spagna è fondamentale, perchè dopo mancherà soltanto il round finale che si corre sabato 23 ottobre a Pietramurata, in Trentino: tracciato che Kiara Fontanesi conosce benissimo e che potrebbe diventare trampolino verso il settimo titolo iridato, il primo da…mamma. Incrociamo le dita!

Diretta streaming su MXGP-TV.com

Le due gare WMX sono visibili in diretta streaming sul canale ufficiale del Motocross, cioè www.MXGP-TV.com a pagamento: è possibile abbonarsi per il singolo evento o per tutto il resto della stagione. Oggi, oltre alle ragazze, saranno disponibili le due corse dell’Europeo 250. Domenica 17 ottobre lo stesso tracciato di Arroyomolinos ospiterà il 12° round del Mondiale MXGP e MX2, qui sotto il programma completo in pista e gli orari delle dirette TV e streaming. Ricordiamo che Corsedimoto propone le highlights di tutte le gare in programma, pochi minuti dopo la conclusione, gratis.

La classifica del Mondiale WMW (dopo 4 tappe su 6) Ecco la classifica del campionato del mondo femminile di Motocross: 1. Courtney Duncan (NZ-Kawasaki punti 176; 2. Kiara Fontanesi (Ita-GasGas) 167; 3. Nancy van der Ven (Ola-Yamaha) 148; 4. Shana van der Vlist (Ola-Kawasaki) 144; 5. Larissa Papenmeier (Ger-Yamaha) 133; 6. Amandine Verstappen (Bel-Kawasaki) 124.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Gli orari TV e streaming

Sabato 16 ottobre

11:00 Studio Show (diretta MXGP-TV.com

13.20 Gara1 WMX (diretta MXGP-TV.com)

14:15 Gara 1 EMX250 (diretta MXGP-TV.com)

15.20 Gara 2 WMX (diretta MXGP-TV.com)

16:20 Gara 2 EMX250 (diretta MXGP-TV.com

Domenica 17 ottobre

12.15 Gara-1 MX2 (diretta Eurospor2t e MXGP-TV.com)

13.15 Gara-1 MXGP (diretta su Eurosport2, Raisport e MXGP-TV.com)

15.10 Gara-2 MX2 (diretta su Eurosport2 e MXGP-.com)

16.10 Gara-2 MXGP (diretta Raisport e MXGP-TV.com, dfferita Europort 18:30)