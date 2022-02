Motocross, GP Gran Bretagna: Gli orari TV e le dirette streaming

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per il GP d'apertura della MXGP 2022. Manca l'iridato Jeffrey Herlings ma Tim Gajser ha trovato pane per i suoi denti

Il tracciato britannico di Matterly Basin ospita l’apertura del Mondiale MXGP 2022. Si parte senza alcuni attesissimi protagonisti, come l’iridato in carica Jeffrey Herlings infortunato nel precampionato. Manca anche Romain Febvre, lo scorso anno in gioco per il titolo fino all’ultimo giro della gara finale. Il GP Gran Bretagna dunque è un’occasione d’oro per Tim Gajser, punta della Honda. E’ anche l’inizio dell’era post Tony Cairoli: il fuoriclasse siciliano si è ritirato e adesso è coach della KTM.

Maxime Renaux si presenta così

Si è tornati al format tradizionale con gara di qualifica al sabato e le due manche domenica pomeriggio. Nel “riscaldamento” (si fa per dire: 8°C…) si è messo in grandissima luce il 21enne francese Maxime Renaux, 21 anni: con la Yamaha ufficiale è partito davanti e ha controllato per venti minuti (più due giri) un osso duro come Tim Gajser. La MXGP ha quindi trovato un altro protagonista. Qui le immagini della corsa.

Gli orari in pista e le dirette streaming

Putroppo in quest’apertura di Mondiale non sono previste dirette TV. Per gustare tutto lo show, incluse le gare EMX e MX2 (Mondiale Under 23 anni), è possibile collegarsi allo streaming della piattaforma ufficiale, cioè MXGP-TV.com. Le due manche della top class saranno visibili anche su Raisport Web 2. Ricordiamo che il prossimo week end il motocross iridato sarà di scena a Mantova.

Tutto il programma di Matterly Basin

Gli orari del 27/02

09:40 EMX Open Gara 2

11:25 EMX 125 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Raisport Web 2)

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Raisport Web 2)

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri