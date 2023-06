Motocross Germania, Adamo attacco alla vetta: gli orari del GP

Non c’è tempo per stare tranquilli, il Mondiale Motocross è di nuovo in azione. A pochi giorni dal GP Lettonia si va sul circuito tedesco di Teutschenthal, che ospiterà il 9° round del 2023. Occhio ad un Jeffrey Herlings sempre più scatenato ed a -15 da Jorge Prado, senza dimenticare Romain Febvre, le Yamaha e tutti gli altri. Alberto Forato ed Alessandro Lupino si sono ben comportati a Kegums nonostante gli acciacchi fisici, passo avanti in Germania? In MX2 Andrea Adamo, che ha brevemente tenuto il comando della generale, cercherà di riprendere il nuovo leader Kay De Wolf, inarrestabile in Lettonia ed ora a +12 sull’italiano.

Motocross, le classifiche generali

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 393 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 378 p.; 3. Romain Febvre (Kawasaki), 306 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 294 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 273 p.; 6. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 260 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 260 p.; 8. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.; 9. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 10. Alberto Forato (KTM), 191 p.

MX2 World Championship: 1. Kay de Wolf (Husqvarna), 367 p.; 2. Andrea Adamo (KTM), 355 p.; 3. Thibault Benistant (Yamaha), 348 p.; 4. Jago Geerts (Yamaha), 319 punti; 5. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 303 p.; 6. Liam Everts (KTM), 273 p.; 7. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 232 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 223 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 160 p.

GP Germania, gli orari

Sabato 10 giugno

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:25 MX2 Qualifying Race (20 minuti+2 giri)

17:20 MXGP Qualifying Race (20 minuti+2 giri)

Domenica 11 giugno

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (30 minuti+2 giri)

14:15 MXGP Gara 1 (30 minuti+2 giri)

16:10 MX2 Gara 2 (30 minuti+2 giri)

17:10 MXGP Gara 2 (30 minuti+2 giri)

Foto: mxgp.com