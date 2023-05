Il Motocross Mondiale scalda la domenica motoristica con il settimo appuntamento previsto sul difficile tracciato di Villars sour Ecot, nei pressi di Besancon. Fari puntati sul nostro Andrea Adamo che oggi si gioca un jolly: non partirà infatti Jago Geerts (Yamaha), leader del Mondiale ma infortunato sabato durante la gara di qualifica. Nel volo al primo giro il pilota belga ha subìto la frattura del polso, qui l’aggiornamento sulle sue condizioni e il video dell’incidente. I tempi di recupero non sono ancora noti. Il Mondiale dopo la Francia osserverà un week end di stop, ma in giugno sono previsti tre GP. Nelle due manche odierne Andrea Adamo (KTM) potrebbe recuperare i 41 punti che lo dividono dalla vetta iridata. Ieri ne ha mangiati sette, concludendo la quarto posto la qualifica.

Prado vs Herlings, la supersfida

In MXGP terrà banco il confronto stellare fra Jorge Prado, leader Mondiale e vittorioso in qualifica (quarto centro per l’asso spagnolo) e Jeffrey Herlings. L’olandese è in gran forma, i due rivali sono vicinissimi in classifica: Prado 304 punti, Herlings 296. Sarà tutta da vivere anche la prestazione del nostro Alberto Forato (KTM) che in qualifica è andato fortissimo, firmando un quarto posto d’eccellenza dopo un gran duello con lo stesso Herlings.

GP Francia, orari e dirette

La diretta integrale dell’intero evento Motocross è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare della domenica saranno visibili in diretta su Eurosport 2, live streaming delle due gare MXGP su Rai Sport Play. Per quanto riguarda il canale TV di Rai Sport, ci saranno le differite lunedì 22 maggio: alle 11:00 Gara 1 MXGP, alle 12:00 invece ci sarà Gara 2.

Domenica 21 maggio

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport Play)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport Play)

