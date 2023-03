Motocross: Forato, Lupino&co per il via al campionato italiano 2023

Sfida tricolore al via questo weekend dal Tazio Nuvolari di Mantova, prima di sei prove in programma. Nei giorni 1-2 aprile infatti scatta il campionato italiano Prestige MX1-MX2, il massimo torneo nazionale di motocross a livello nazionale. Una volta di più non mancheranno piloti di livello internazionale, che conteranno quest’anno su due differenti classifiche nella categoria Elite. L’assoluta infatti comprenderà anche i crossisti stranieri (da questo dipenderà il montepremi FMI) accanto alla classifica nazionale, quindi dedicata solamente ai piloti di casa. Non mancheranno nomi di peso per questo appuntamento, vediamone qualcuno.

MX1: Forato, Lupino&co

Iniziamo dal numero 1 di questa edizione 2023. Parliamo proprio di Alberto Forato, impegnato nel Mondiale MXGP ma parallelamente impegnato a difendere il titolo nazionale. Da tenere certamente d’occhio anche Alessandro Lupino, il più vincente del campionato Prestige ed ancora alla ricerca della forma perfetta dopo un 2022 complicato. Competere a livello nazionale è certo un aiuto in più per accelerare i tempi. Da segnalare anche il suo nuovo compagno di squadra Ben Watson, ad indicare quindi un team Beta presente al completo per questa sfida motocross. Non dimentichiamo Arminas Jasikonis, che sta lentamente cercando di recuperare lo stato di forma perduto nel gravissimo incidente avvenuto proprio a Mantova nel 2020. Altri dei nostri da non perdere di vista saranno certo Nicholas Lapucci (vice-campione 2022 ma campione nel biennio 2020-2021), David Philippaerts, Simone Croci, Davide De Bortoli, oppure il campione italiano 125 Stefano Pezzutto.

MX2: giovani talenti crescono

L’anno scorso hanno brillato in particolare i piloti stranieri, su tutti Jan Pancar campione in carica. Ma in questo 2023 non mancano le belle speranze tricolori. Ad esempio Valerio Lata, che riparte dal 4° posto ottenuto nel 2022, oppure il debuttante Ferruccio Zanchi, al cambio di categoria dopo essersi fatto vedere in 125. Ma non dimentichiamo l’unica vittoria italiana del 2022, quella che porta la firma di Federico Tuani. Attenzione anche al compagno di squadra Lorenzo Ciabatti, certamente galvanizzato dal debutto nel Mondiale Motocross avvenuto lo scorso weekend in Sardegna. Citiamo anche Pietro Razzini, protagonista in Supermarecross, e Andrea Rossi, campione della Fast 2022. La Fast è la seconda divisione del motocross nazionale, con i migliori che vengono poi promossi l’anno dopo nella “serie A” Elite. Segnaliamo a Mantova anche una doppia presenza rosa: l’olandese Lynn Valk e l’australiana Charli Cannon, determinate a prendersi la qualificazione tra i migliori 40.

Motocross Prestige, le dirette

Come sempre per questo campionato, il promoter FXAction Group garantisce la copertura televisiva integrale di tutte le gare. Lo spettacolo del Prestige verrà offerto gratuitamente tramite live streaming, nonché programmazioni su TV satellitare e digitale terrestre. Per la trasmissione integrale includiamo anche Federmoto TV, la televisione ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana. Programmazione ed entry list complete verranno diffuse nei prossimi giorni.

Foto: Social-Alberto Forato