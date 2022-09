Motocross: ecco dove e come vedere il GP Turchia ultimo atto Mondiale

Nella grande domenica dei motori c’è anche il gran finale del Motocross mondiale sul tracciato di Afyonkarahisar, in Turchia. Si tratta della diciottesima tappa dell’estenuante stagione del fuoristrada, che culminerà fra tre settimane con l’attesissimo GP Nazioni quest’anno ospitato dal tracciato statunitense di RedBud, in Michigan. Per quanto riguarda la serie iridata, i titoli sono già assegnati: in MXGP al fuoriclasse sloveno Tim Gajser (Honda), nella MX2 (il mondiale under 23 anni) al francese Tom Vialle (KTM). Resta in ballo solo il titolo femminile (WMX), ipotecato dall’olandese Nancy van der Ven (Yamaha).

Maxime Renaux si scalda

Il pilota francese (nella foto d’apertura) della Yamaha ha vinto la gara di qualifica precedendo nettamente l’australiano Mitchell Evans (Honda) e il compagno di marca Jeremy Seewer (Yamaha). Quinto posto in scioltezza per Tm Gajser, che si sta godendo questa passerella finale, da neo iridato per la quinta volta in carriera. Continua il momento grigio degli italiani: undicesima posizione per Alberto Forato (GasGas), due posizioni dietro un Mattia Guadagnini (GasGas) ancora in cerca di una sua dimensione. Il passaggio anticipato in MXGP finora non ha dato i segnali sperati.

Diretta streaming su MXGP-TV.com

L’unico modo per gustarsi tutto lo show del GP Turchia è collegarsi (a pagamento) con la piattaforma streaming ufficiale, MXGP-TV.com Come solito saranno visibili le gare Mondiali (anche MX2) oltre all’ultima sfida del motocross femminile e l’Europeo Open. Solo differite in TV: RaiSport darà le due manche MXGP domenica sera, bisognerà attendere lunedi mattina (5 settembre) per le differite programmate da Eurosport2. Questi gli orari di giornata

Gli orari di domenica 4 settembre

08:40 EMX Open Gara 2 10:25

10:30 WMX Gara 2

12:15 MX2 Gara 1 Eurosport2 differita lunedi 5 ore 08:30

13:15 MXGP gara 1 RaiSport differita ore 21 Eurosport 2 differita lunedi 5 ore 09:30

15:10 MX2 Gara 2 Eurosport2 differita lunedi 5 ore 10:30

16:10 MXGP Gara 2 RaiSport differita ore 22, Eurosport2 lunedi 5 ore 11:30