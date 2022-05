Motocross, dove posso vedere le dirette streaming MXGP a Maggiora?

Il Motocross Mondiale questo fine settimana è di scena sul fantastico tracciato di Maggiora, in provincia di Novara. E’ la seconda occasione per assistere alla sfida fra i migliori piloti del mondo. Occhi puntati su Tim Gajser, che dopo aver vinto 4 dei 5 GP precedenti, ha l’opportunità di prendere il volo in classifica. Il fuoriclasse sloveno della Honda HRC però non ha mai vinto a Maggiora da quando corre in top class. Assenti per infortunio, purtroppo, sia i lungodegenti Jeffrey Herlings (iridato in carica) e Romain Febvre, che lo spagnolo Jorge Prado. Il pilota GasGas al momento è secondo in campionato a 66 punti dalla vetta.

Diretta streaming, in tv solo differite

Purtroppo il GP d’Italia non verrà trasmesso in diretta dalle TV. Sia RaiSport che Eurosport2 offriranno le gare in differita nella tarda serata di domenica, negli orari che vedete in dettaglio qui sopra. Come ormai è abitudine, l’unica possibilità per non perdere neanche un secondo di show è collegarsi (a pagamento) con la piattaforma OTT ufficiale del Motocross, cioè www.mxgp-tv.com Oltre a qualifiche e gare delle categorie mondiali, MXGP e MX2, saranno visibili in live streaming anche le gare dell’Europeo EMX Open e 250. Su Corsedimoto saranno visibili, come sempre, le highlights MXGP della qualifica e delle due gare mondiali.

Gli orari delle dirette streaming su MXGP-TV.com

Sabato 7 maggio 2022

10:15 Studio Show

14:40 EMX Open Gara 1

15:25 EMX250 Gara 1

16:15 MX2 Gara Qualifica

17:00 MXGP Gara qualifica

Domenica 8 maggio 2022

09:40 EMX Open Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (Eurosport2 differita ore 24:00

14:00 MXGP Gara 1 (RaiSport differita ore 22:30, Eurosport2 ore 00:30)

16:00 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita lunedi 9 maggio ore 01:30)

17:00 MXGP Gara 2 (RaiSport differita ore 23:30, Eurosport2 02:00)

La classifica del Mondiale

1. Tim Gajser (Honda) 286 punti; 2. Jorge Prado (GasGas) 220; 3. Maxime Renaux (Yamaha) 215; 4. Jeremy Seewer (Yamaha) 187; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 177; 6. Ruben Fernandez (Honda) 163; 7. Brian Bogers (Husqvarna) 154; 8. Jeremy Van Horebeek (Beta) 140; 9. Alberto Forato (GasGas) 124; 10. Pauls Jonass (Husqvarna) 120.