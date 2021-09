Motocross, domenica sfida in Turchia: Gli orari TV e dirette streaming

MXGP torna in azione in Turchia, con un doppio round in tre giorni. Domenica niente diretta TV, il GP sarà visibile solo in streaming. Le highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari TV e le dirette streaming utili per seguire l’ottava tappa del Mondiale Motocross di scena sul tracciato. Si corre in Turchia, sul tracciato Afyonkarahisar, che ospiterà un doppio evento. La nona tappa iridata è in programma mercoledi 8 settembre, primo round infrasettimanale inserito al posto della Svezia). In Turchia correranno anche le ragazze, con Kiara Fontanesi all’assalto della capoclassifica, Shana van der Vlist.

Niente dirette TV

Per la concomitanza con altri eventi, nè RaiSport tantomeno Eurosport offriranno il GP di Turchia in diretta TV. Gli orari TV: RaiSport manderà le due gare MXGP in differita martedi 7 settembre, a partire dalle 15:35. Eurosport invece recupera con le differite di MX2 e MXGP lunedi 6 settembre a partire dalle 11:30. Quindi anche in questa occasione l’unica possibilità per non perdere neanche un secondo di spettacolo è abbonarsi alla piattaforma ufficiale della MXGP per i singolo GP o l’intera stagione. In streaming saranno disponibili tutte le gare del sabato, inclusa la WMX, e le sessioni di prova MXGP e MX2 in programma domenica mattina.

Le highlights su Corsedimoto

Le fasi più spettacolari delle tre categorie Mondiali (MXGP, MX2 e WMX) saranno disponibili on line su Corsedimoto, poco dopo la conclusione. I contenuti sono gratuiti e non c’è bisogno di nessuna registrazione. Ricordiamo che Tony Cairoli, nove volte iridato, è quarto in classifica ad appena 18 punti dal battistrada, lo sloveno Tim Gajser. In piena corsa per il titolo Romain Febvre, appena confermato per i prossimi due anni da Kawasaki, lo spagnolo Jorge Prado (giovanissimo compagno di team di Cairoli) e il fuoriclasse olandese Jeffrey Herlings, che nonostante le disavventure d’inizio stagione è risalito a -43 punti da Gajser.

Gli orari TV del week end

Sabato 4 settembre

8:30 EMX Open Free Practice

09:00 WMX Free Practice

10:05 EMX Open Qualifying

11:45 WMX Qualifying

12:10 EXM Open Gara 1

13:00 WMX Gara 1

14:10 EMX Open Gara 2

15:05 WMX Gara 2

Domenica 5 settembre

08:15 MX2 Free/Time practice

09:15 MXGP Free/Time practice

11:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport lunedi 6 ore 11:30)

12:00 MXGP Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 6 ore 12:00, Raisport martedi 7 ore 15:35)

14:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport lunedi 6 ore 12:30

15:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport lunedi 6 ore 13:00, Raisport martedi 7 ore 16:35)

La classifica del Mondiale

1.Tim Gajser (Slo-Honda) 270 punti; 2. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 257; 3. Jorge Prado (Spa-KTM) 255; 4. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 252; 5. Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 227; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 206; 7. Pauls Jonass (Let-GasGas) 180; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 174; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 134; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 130 p.