Motocross Argentina: Tim Gajser cala il tris e allunga nel Mondiale

Tim Gajser non perde un colpo e consolida il primato nel Mondiale MXGP, la top class del Motocross. Sul velocissimo tracciato di Villa Langostura, nella regione argentina del Nequen, il fuoriclasse Honda ha firmato la terza vittoria in GP, dopo quelle già ottenute a Matterley Basin (Regno Unito) e Mantova. A passo di carica Tim Gajser sta sfruttando nel migliore dei modi la perdurante assenza del rivale più pericoloso, cioè l’olandese Jeffrey Herlings, iridato in carica fermo ai box causa infortunio nel precampionato.

Maxime Renaux il nuovo che avanza

Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, anche in Argentina a Tim Gajser è mancata la soddisfazione della doppietta. In gara 1 infatti ha trovato sulla sua strada uno scatenato Maxime Renaux (Yamaha), appena 21 anni e iridato in carica nella MX2, il mondiale degli under 23 anni. Il debutto in top class non poteva essere più brillante, il primo successo è arrivato al quinto tentativo. La fantastica giornata del talento francese si è coronata nella seconda frazione, con un secondo posto alle spalle di Tim Gajser. Lo sloveno, a parità dei 47 punti conquistati, ha vinto il GP per la norma che privilegia il vincitore finale.

Classifica MXGP: Jorge Prado perde quota

Tim Gajser è sempre più leader del Mondiale, con 141 punti. La prestazione argentina proietta Renaux al secondo posto (124 punti) scalzando Jorge Prado (KTM), che è finito due volte quarto e conta 118 punti. Miglior italiano in quest’avvio MXGP si conferma Alberto Forato, decimo in classifica iridata: dodicesimo e tredicesimo i piazzamenti ottenuti in Argentina.

Tom Vialle conquista la MX2

Pareggio (primo e secondo) anche in MX2 fra il francese Tom Vialle (KTM) e il belga Jago Geerts (Yamaha) con Mattia Guadagnini (KTM) tornato finalmente ai livelli che gli competono. Il pilota del team De Carli ha concluso le manche in terza e quarta posizione. Bella prestazione anche per Andrea Adamo, caduto nella qualifica di sabato: settimo nella classifica finale del GP. Il Mondiale Motocross continuerà fra due settimane ad Agueda, in Portogallo.