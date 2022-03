Motocross, Andrea Adamo incanta e sale sul podio MX2 a Mantova

Andrea Adamo centra un fantastico secondo posto nel GP Lombardia della MX2 lottando coi big del mondiale under 23. Il 18enne di Erice, pupillo della GasGas, sale al quinto posto nella classifica generale. Nelle due manche disputate sulla sabbia di Mantova è stato il belga Jago Geerts a fare bottino pieno, ma Adamo in gara 2 è stato anche al comando per alcuni giri, per lasciare poi il passo a Geerts e al tedesco Langenfelder. Ma prestazione del siciliano è stata solidissima.

Tim Gajser allunga

Nella top class del motocrss Tim Gajser e Honda HRC hanno firmato il secondo successo di fila, dopo quello ottenuto nell’apertura di Matterley Basin. Il fuoriclasse sloveno sta capitalizzando le assenze per infortunio di Jeffrey Herlings (KTM) e Romain Febvre (Kawasaki), gli avversari che proprio sulla sabbia di Mantova lo scorso ottobre lo avevano battuto nello spareggio Mondiale. In gara 1 Tim Gajser si è fatto sorprendere da Jorge Prado, ma nella seconda ha rimesso le cose a posto, dominando la scena. Qui le highlights del GP.

“Prado mi ha messo in difficoltà”

“Sono molto soddisfatto di questa vittoria assoluta che arriva dopo il successo di una settimana fa in Gran Bretagna” ha spiegato Tim Gajser. “La pista non era la solita morbida e scorrevole di Mantova ma molto più dura e difficile a causa del gran secco, molto segnata in alcune linee. Credo sia stata decisiva la partenza perfetta in Gara2, dopo che nella prima manche Prado mi aveva messo in difficoltà”.

Mantova grande successo

La MXGP vola in Argentina: fra due settimane si corre a Villa Langostura, prima trasferta extra europea di questa intensa stagione. Intanto il Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari incassa il grande successo di sette GP di motocross (tra i quali il prestigiosissimo 74° Motocross delle Nazioni) organizzati alla perfezione in meno di un anno e mezzo. Un palmares che consacra il Circuito Città di Mantova come tempio italiano di questo sport.