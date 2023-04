Andrea Adamo (KTM) ha ottenuto un promettente terzo posto nella gara di qualifica del GP Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale MX2 che si corre sul tracciato portoghese di Agueda. Ottimo inizio di week end dunque per il 19enne siciliano, che nel GP di domenica (qui gli orari TV) punterà a confermare il suo grande momento di forma. Andrea Adamo infatti è reduce dal primo trionfo nella serie iridata dei piloti under 23 anni firmata due settimane fa in Trentino. Nei venti minuti più due giri si è imposto lo scatenato belga Jago Geerts (Yamaha), al terzo successo in cinque mini gare. Ha preceduto il tedesco Simon Laengerfeld (GasGas).

Mondiale alla portata

Con gli otto punti conquistati oggi, Andrea Adamo conserva la seconda posizione nel Mondiale e resta in scia al capofila Jago Geerts: il distacco è di 24 punti, cioè niente considerando che siamo ancora nella primissima fase di un Mondiale che sarà estenuante. Andrea ha guadagnato terreno sul francese Thiebault Benistant, finito solo ottavo e adesso a -6 punti dall’avversario italiano.

MXGP: Fernandez piega Herlings

Nella qualifica MXGP bel confronto fra Jeffrey Herlings (KTM), partito benissimo, e lo spagnolo Ruben Fernandez. L’olandese ha poi subìto il ritorno dell’avversario, portando a casa un comunque ottimo secondo posto. Fernandez in quest’inizio di campionato è l’unico pilota di punta Honda, in quanto perdura l’assenza del campione in carica Tim Gajser fermato da un grave infortunio nel precampionato. Terzo posto per Calvin Vlanderen (Yamaha), mentre Jorge Prado (GasGas) capolista iridato è finito sesto, preceduto anche dal francese Romain Febvre (Kawasaki). Nel Mondiale: Prado resta leader con 206, secondi a pari 184 puni Maxime Renaux (Yamaha) e lo stesso Herlings

Foto: Instagram