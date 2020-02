Tim Gajser vince anche il secondo round degli Internazionali d'Italia di Motocross. A Mantova ci sarà anche Tony Cairoli in pista.

La seconda tappa degli Internazionali d’Italia a Ottobiano vede ancora una volta Tim Gajser davanti a tutti. Il campione del mondo MXGP si aggiudica anche questo round dopo il trionfo a Riola Sardo della settimana scorsa. Sul podio Mitchell Evans in sella alla Honda e Arminas Jasikonis con Husqvarna. Nella Supercampione si distinguono egregiamente gli italiani Alberto Forato, 5° con Husqvarna, Ivo Monticelli 7° con GasGas, Michele Cervellin 8° con Yamaha, Alessandro Lupino 11° con Yamaha. 13esima piazza per Samuele Bernardini, 24esima per Mattia Guadagnini davanti a Paolo Lugana. Joakin Furbetta 27°, Davide De Bortoli 29°, Manuel Iacopi 32° e Lorenzo Corti fanalino di coda.

Fra sette giorni terza ed ultima tappa degli Internazionali d’Italia sullo sterrato di Mantova, che vedrà finalmente il ritorno di Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo ha preferito saltare i primi due appuntamenti per precauzione, dopo l’intervento alla spalla dell’estate scorsa. Il pilota del KTM Red Bull Factory Racing proverà a interrompere la scia trionfale di Tim Gajser, anche se l’esito del torneo è alquanto scontato (montepremi di 120mila euro). Tony Cairoli e Tim Gajser daranno vita al primo scontro stagionale di Motocross, certi che quest’anno assisteremo ad un duello mozzafiato nel campionato MXGP.