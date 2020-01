Internazionali d’Italia: Tim Gajser vince a Riola Sardo

Il campione MXGP vince la prima tappa degli Internazionali d'Italia a Riola Sardo. Lo sloveno interrompe la scia vincente di Tony Cairoli grande assente.

Il campione del mondo MXGP Tim Gajser si aggiudica il primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross a Riola Sardo. Lo sloveno del team HRC interrompe la scia ininterrotta di vittorie detenute da Tony Cairoli, assente per precauzione in questo week-end. Gajser decide tutto alla partenza approfittando di una caduta multipla nelle retrovie, cade a metà gara, ma si rialza e vince. Sul podio Jeremy Seewer in sella alla Yamaha e Arminas Jasikonis con Husqvarna.

Bene anche gli italiani Michele Cervellin e Alberto Forato che chiudono rispettivamente in settima e ottava piazza la Supercampione. 10° Morgan Lesiardo, 13° Mattia Guadagnini, con Gianmarco Cenerelli e Matteo Puccinelli che chiudono la top-20. Gli Internazionali d’Italia tornano in scena fra una settimana sulla pista di Ottobiano prima del gran finale a Mantova.

Solo nell’ultimo round potremo rivedere Tony Cairoli, ma il condizionale per il momento è d’obbligo. In questi giorni il nove volte iridato è in terra sarda per proseguire la preparazione in vista del Mondiale, vero obiettivo stagionale dopo un 2019 davvero sfortunato. Tim Gajser si riconferma in ottima forma ai nastri di partenza e di certo assisteremo ad un’altra grande sfida nella prossima stagione MXGP. Nella speranza che a Mantova potremo assistere ad un primo antipasto di questa grande battaglia.