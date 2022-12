Chi l’avrebbe detto? Triumph oltre la velocità, ora sfida in SuperMotocross

Nuova impresa all’orizzonte per il rinomato marchio britannico. Triumph infatti si sta preparando per approdare nel campionato MX statunitense, ovvero il Monster Energy AMA SuperMotocross World Championship. Un’altra sfida oltre quelle nel Mondiale Moto2 ed in WorldSSP, che inizierà a partire dal 2024 con una squadra supportata ufficialmente, il Triumph Racing Team. Si comincerà con due moto schierate nella categoria MX 250cc 4 tempi, nel 2025 seguirà il passaggio in 450cc.

Un programma che ha come perni anche due ‘pesi massimi’ nel mondo del Supercross come Bobby Hewitt, il team owner, e Stephen ‘Scuba’ Westfall, che invece si occuperà delle attività racing negli USA. Due ingaggi che indicano chiaramente come Triumph stia mettendo in piedi un progetto offroad importante, con l’obiettivo di renderlo vincente nel minor tempo possibile. Una squadra che sarà guidata da Thierry Chizat-Suzzoni e con sede negli Stati Uniti, supportata ufficialmente dal Design and Engineering department interno di Triumph Motorcycles, con sede a Hinckley.

“La nuova partnership con professionisti del calibro di Bobby e Scuba conferma il nostro impegno nell’offroad” ha sottolineato Nick Bloor, CEO Triumph. “Il talento dimostrato tante volte dalla squadra di Bobby, unito alla preparazione e alla motivazione dei nostri tecnici costituiranno delle basi solide su cui poggiare un nuovo, eccitante capitolo.” Bobby Hewitt torna così nel mondo delle corse, ma dall’altra parte. “È un’opportunità che non potevo neppure immaginare. La decisione di Triumph di esordire così nel mondo dell’offroad è uno stimolo per il nostro sport in generale.”

Foto: motogp.com