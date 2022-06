AMA National, Tony Cairoli: infortunio ed errori nel 4° round

L’avventura di Tony Cairoli nell’AMA National continua dopo la bella gara di Thunder Valley conclusa con il 4° posto in gara-2. Il campione siciliano è volato con la sua KTM 450 SX-F ad High Point per l’ultimo dei quattro round, ma la fortuna gli ha voltato le spalle. Qualificato col quinto tempo, ha ottenuto un settimo posto al via di gara-1. Dopo un inizio di rimonta è caduto in seguito al contatto con un pilota rimediando una botta al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi.

Incidente in gara-1

Ancora una volta un infortunio costringe Tony Cairoli a fermarsi, una triste costante negli ultimi anni di carriera nel Mondiale di Motocross. “La partenza è andata bene con il sesto posto al primo giro e sapevo che dovevo attaccare per conquistare alcune posizioni. Ma ho commesso un errore e sono venuto in contatto con un altro pilota, battendo il ginocchio molto forte. L’ho sentito subito perché questo ginocchio mi aveva già dato qualche problema ed è stato un gran colpo. Ha iniziato a gonfiarsi e a riempirsi di liquido all’interno, quindi mi sono fermato“.

Una domenica storta per Tony Cairoli

Nel secondo round di giornata è stato preso alla sprovvista dal format dell’AMA National. “In seconda manche, sono stato l’ultimo a partire perché è un format diverso rispetto ai GP e sono rimasto un po’ sorpreso dallo stupido errore che ho fatto, così ho dovuto schierarmi all’esterno, che non è il punto ideale per partire – ha proseguito Tony Cairoli -. Con il ginocchio in queste condizioni, non potevo davvero fare una buona partenza ed ero fuori dai primi 20. Sono risalito fino al 13° posto ma stavo soffrendo molto con il ginocchio, quindi ho deciso che non era proprio una buona giornata. Ci siamo divertiti, di sicuro mi sarebbe piaciuto finire in modo diverso, ma va bene così. Non siamo troppo malconci, è stata solo una brutta giornata“.

Photo: KTM Media Library