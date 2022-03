Vent diventa ambiziosa: ecco i programmi fuoristrada 2022

Con la presentazione avvenuta ad Introbio, nel nuovo showroom dell’azienda, si apre ufficialmente la stagione racing 2022 di VENT che focalizzerà sul mondo off-road. Ecco i due i Team ufficiali che prenderanno parte a competizioni nazionali ed internazionali in ambito enduro e cross.

CAMPIONATO ITALIANO FMI ED EUROPEO FIM ENDURO

La VENT ACADEMY ENDURO presenta il nuovo pilota ufficiale per la stagione 2022: Simone Cagnoni, 16 anni di Clusone, sarà al via della prima prova degli Assoluti d’Italia – Coppa Italia 50 ad Arma di Taggia il 5 e 6 marzo, in sella a BAJA RR 50 RACING. Il giovane talento bergamasco ha già testato la moto e si dichiara molto in sintonia con il mezzo. Tanto che la sua ambizione è quella di conquistare tutti e tre i Campionati ai quali prenderà parte nel 2022: Coppa Italia 50, Under23 e MiniEnduro.

BAJA RR 50 RACING

Quest’anno VENT parteciperà anche al Campionato Europeo FIM con presenza alla tappa italiana di Pietramontecorvino il 19 e 20 marzo. Le altre tre gare della stagione vedranno comunque la presenza di VENT quale partner della prima edizione del campionato. La BAJA RR 50 RACING, protagonista insieme a Simone Cagnoni, è una versione special della moto di serie, che condivide la base del telaio perimetrale in alluminio VENT 5.0. E’ equipaggiata con componenti d’eccellenza tra cui citiamo la marmitta DRP, il gruppo termico Motorparts TOP e l’impianto frenante BCA.

CAMPIONATO NAZIONALE TERRA ACSI

Dopo l’esperienza dello scorso anno, si ripete con maggiore enfasi e con una presenza ufficiale la partecipazione di VENT al Campionato Terra organizzato da ACSI, che punta a rilanciare la categoria 50 cc quale entry-level nel mondo del cross.

Tra i 40 piloti al via nella stagione 2022, due saranno gli ufficiali VENT: Martin Nicli, già campione di Motocross e Ruben Zappoli, esperto pilota e collaudatore. All’interno del calendario ufficiale, si terrà anche una tappa del Campionato Europeo (Euronations) ad Ottobiano con ben 150 piloti in arrivo da tutta Europa. E i nostri due alfieri saranno presenti in sella alle loro BAJA 50 derivate dalla serie, sulle quali è stato montato un motore ZR con variatore.

