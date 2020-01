Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, registrazioni fino al 28 febbraio

Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, nel 2020 scatta il nuovo campionato che affiancherà il WorldSBK nei round europei. Registrazioni in corso.

Cresce l’interesse attorno al nuovo campionato Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, che prenderà il via nel 2020 affiancando alcune tappe del Mondiale Superbike. Una novità frutto della collaborazione tra Yamaha Motor Europe, FIM Europe e Dorna WSBK Organization, grazie anche al supporto di JiR (Japan Italy Racing). Giovani piloti, europei e non (ci sono richieste anche dal Brasile), ora hanno la possibilità di registrarsi, con l’obiettivo di mostrare il loro talento su un palcoscenico di livello internazionale. I ragazzi interessati avranno la possibilità di iscriversi fino al 28 febbraio 2020.

Un’aggiunta come detto al calendario del WorldSBK: Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup infatti si svolgerà nel corso dei round europei delle derivate di serie. L’età dei piloti dev’essere compresa tra i 12 ed i 16 anni, per un totale di 36 ragazzi che riempiranno la griglia di partenza. Una bella rampa di lancio per i giovani che hanno ambizioni mondiali: tutti utilizzeranno la Yamaha YZF R3, moto con cui sono state vinte delle gare nel competitivo Mondiale Supersport 300. Ad un costo di 35.000 euro a stagione i piloti avranno un pacchetto che include anche le gomme Pirelli, insegnamento, assistenza tecnica.

In programma un test dedicato al Misano World Circuit per il 23 marzo. I piloti riceveranno il kit da gara con casco, tuta, stivali e abbigliamento Paddock Blue, prima di scendere in pista. Il primo fine settimana di gare avrà luogo ad Assen tra il 18 ed il 19 aprile: garantita la diretta televisiva e streaming, con highlights ed approfondimenti alla fine di ogni round. A fine stagione il campione riceverà 10.000 euro, il secondo classificato 7.500, il terzo 5.000, ma non solo: questi tre piloti accederanno automaticamente al Yamaha Motor Europe’s bLU cRU Masterclass event, alla ricerca di sostegno per la stagione successiva.

“Siamo sorpresi di aver incontrato così tanto interesse” ha dichiarato il manager Alberto Barozzi. “Ci aspettavamo grande risposta dai piloti europei, ma abbiamo ricevuto richieste anche da piloti oltreoceano, soprattutto dal Sudamerica. Persone che vedono questo nuovo campionato come il punto di partenza per competere in Europa. Il nostro obiettivo era creare una serie accessibile a tutti i piloti, senza guardare la nazionalità, e visto l’interesse suscitato ci siamo riusciti. Ci sono ancora parecchi posti liberi, ma i ragazzi devono fare presto, visto che la scadenza è il 28 febbraio.”

Il calendario 2020

23 marzo: Preseason Test – Misano World Circuit, Italia

17-19 aprile: Round 1 – Assen, Paesi Bassi

08-10 maggio: Round 2 – Imola, Italia

22-24 maggio: Round 3 – Aragón, Spagna

12-14 giugno: Round 4 – Misano, Italia

03-05 luglio: Round 5 – Donington Park, Regno Unito

31 luglio – 02 agosto: Round 6 – Oschersleben, Germania

04-06 settembre: Round 7 – Portimão, Portogallo

25-27 settembre: Round 8 – Magny-Cours, Francia