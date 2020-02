Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, iscrizioni entro il 6 marzo

Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, al via quest'anno il nuovo campionato per giovani talenti. Si avvicina la scadenza per le iscrizioni.

Manca davvero poco alla scadenza per iscriversi a Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup. Un’opportunità per giovani talenti per raggiungere le competizioni ad alti livelli. Gli interessati ora hanno poco tempo: le iscrizioni infatti chiuderanno il 6 marzo. Ricordiamo, si parla di un nuovo campionato supportato da JiR (Japan Italy Racing), Yamaha Motor Europe, FIM Europe e Dorna WSBK Organization (DWO). Una categoria che affiancherà la Superbike in tutti i round europei.

Un campionato anche economico: la spesa complessiva per l’intera stagione è di 35.000 euro, che può anche essere suddiviso in rate da 5.000 euro, con una spesa iniziale di 6.000 euro. Un costo che vuole permettere al maggior numero di ragazzi possibile di avere l’opportunità di mettersi in evidenza ad alti livelli. Il primo test per i piloti Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup avrà luogo il 23 marzo al Misano World Circuit, prima di scattare ad Assen per il round inaugurale dal 17 al 19 aprile.