In questo 2021 si disputerà la prima stagione della Yamaha R3 bLU cRU European Cup. Un nuovo campionato voluto da Yamaha Motor Europe e da Dorna WorldSBK Organization per fornire un’occasione ai giovanissimi (12-20 anni). Abbiamo ora una prima lista di piloti: 24 nomi finora ufficiali, provenienti da 13 differenti nazioni, chiamati ad affrontare i sei round della stagione inaugurale. Per il momento però ci sono ancora alcuni posti liberi e le iscrizioni si chiudono a fine gennaio. Non dimentichiamo che questi ragazzi avranno la possibilità di realizzare i test a Misano sotto lo sguardo vigile dei piloti WorldSBK Toprak Razgatlıoğlu, Andrea Locatelli e Garrett Gerloff.

Cinque i nomi italiani che troveremo in questo nuovo campionato. Partiamo dal più giovane, il 14enne Edoardo Colombi, tra i protagonisti del CIV PreMoto3 nell’annata appena conclusa, schierato da PTR Pedercini. C’è poi il 15enne sardo Michele Cuccu (4° in “12 Pollici Italian Cup” nel 2020), ingaggiato dal neonato Viñales Racing Team, per poi trovare il 16enne Diego Palladino, in arrivo dalla SS300 del Campionato Italiano Velocità. Proseguiamo con il 17enne Giacomo Mora, anche lui dal CIV Supersport 300 ma con alle spalle anche qualche sporadica presenza nel Mondiale di categoria, per finire con il 18enne Francesco Ferraro, interessante giovane pilota campano senza però esperienza a livello agonistico.

