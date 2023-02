WSSP, Yari Montella sorpresa Ducati? “Sono curioso di vedere dove sarò”

Yari Montella é stato un po’ il pilota rivelazione dei test invernali del Mondiale Supersport. Se Nicolò Bulega a Federico Caricasulo sono stati i più veloci ma già l’anno scorso avevano gareggiato sulle Ducati mentre Yari Montella era praticamente all’esordio sulla Panigale V2. Il pilota del Team Barni però aveva stabilito il terzo tempo dimostrando di meritare anche lui un posto tra i favoriti per la vittoria del campionato. Il pilota campano è soddisfatto ma resta con i piedi saldamente piantati a terra, come nel suo stile. Yari è un ragazzo umile, concreto che non dice mai una parola di troppo.

“I test sono andati abbastanza bene – racconta Yari Montella a Corsedimoto – abbiamo lavorato tanto per vedere che strada prendere e io ho cercato di capire la moto. Sono contento di come sono andati”.

Su cosa vi siete concentrati nelle specifico durante i test?

“Abbiamo provato tante cose e anche un ipotetico ritmo gara. C’è sicuramente ancora molto da fare, da capire bene come sfruttare al meglio la moto soprattutto in alcune circostanze. Sono soddisfatto e fiducioso del pacchetto che abbiamo”.

Come vedi le tue prime gare stagionali?

“No so, sono molto curioso. Siamo tutti molto carichi e vogliosi di cominciare questa stagione. Nelle prime due gare dobbiamo semplicemente migliorare e io devo capire il mezzo. Andiamo su due piste diverse tra loro ma soprattutto differenti da Portimao dove le condizioni climatiche erano particolari. Darò ovviamente il massimo e vediamo cosa succede”.

