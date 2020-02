Il 23enne ravennate approda in Superbike con molte speranze. "I primi test sono andati bene, devo fare esperienza. Poi..."

Federico Caricasulo sarà uno dei rookie del Mondiale Superbike che si apre il 29 febbraio sul tracciato australiano di Phillip Island. In questa video-intervista di Fabio Nonnato, il 23enne ravennate ci parla delle sue aspirazioni, del bilancio dei test invernali e delle differenze che sta sperimentando nel passaggio dalla Supersport alla top class.

BENE A PORTIMAO

Prendendo il posto di Marco Melandri, l’emergente Federico Caricasulo farà coppia in GRT Yamaha con l’americano Garrett Gerloff, altro volto nuovo della Superbike 2020. Il confronto diretto sarà assai interessante. Nell’ultima uscita di collaudo in Europa, a Portimao, Federico Caricasulo ha girato leggermente più forte del compagno, stabilendo la nona prestazione assoluta. Mancava la Kawasaki, ma è comunque una posizione di prestigio, in scia ai top rider. Qui tutti i tempi dei test