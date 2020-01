Ufficializzate le entry list Supersport e Supersport 300

Sono state rese note le entry list dei piloti che prenderanno parte alla nuova stagione Supersport e SSP300. Vediamo tutti i nomi.

Supersport e Supersport 300, abbiamo ora i nomi di chi prenderà parte alla stagione 2020. Un paio di piloti mancano ancora dalla lista, ma nel complesso ci siamo. Sono 29 i piloti schierati nella prima categoria, 50 invece i ragazzi chiamati a competere nella seconda. Tra passaggi di categoria, cambi di team e volti nuovi, ci sono tutti gli ingredienti per dare vita ad un’altra stagione mondiale particolarmente combattuta ed emozionante.

SUPERSPORT

Si riparte dal campione in carica Randy Krummenacher: 2020 in cui dovrà difendere il titolo ma con un altro team, visto il passaggio a MV Agusta. Come detto, contiamo un buon numero di esordienti, a cominciare dall’iridato Supersport 300 Manuel González, al via con ParkinGO, o come Andy Verdoïa, 4° l’anno scorso in SSP300, e Galang Hendra Pratama, schierati da bLU cRU WorldSSP. Ci sono poi ragazzi in arrivo dal Mondiale Moto2, in primis Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros), ma anche Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti), Steven Odendaal (Ten Kate) e Can Öncü (Turkish Racing). Manca un solo nome da annunciare, vale a dire il secondo pilota Benro Racing.

SUPERSPORT 300

Con González ‘promosso’, la categoria SSP300 chiede un nuovo campione. Attenzione in primis al vice-iridato Scott Deroue, ma anche ad Ana Carrasco, terza l’anno scorso e campionessa 2018, nonché unica ragazza al via in questa nuova stagione. Non gli unici, ma si spera anche in acuti da parte dei nostri portacolori. Tra le conferme ci sono Bruno Ieraci e Kevin Sabatucci, i migliori esordienti italiani nel 2019 ed entrambi determinati a contendersi le posizioni di testa in quest’annata. Esordio tra gli altri per Leonardo Carnevali e Gabriele Mastroluca (GP Project), Emanuele Vocino e Francesco Prioli (Gradaracorse), ma anche il brasiliano Meikon Kawakami, in arrivo dal CEV Moto3 e con a referto alcune wild card al mondiale di categoria. Manca solo l’annuncio del secondo pilota ProGP Racing da affiancare a Kim Aloisi.