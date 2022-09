Torna il videogioco più atteso: SBK™22 adesso disponibile

Il grande giorno è arrivato! Dopo 10 anni dalla storica release, SBK™22 è finalmente disponibile. La nuova versione è configurata sul campionato ufficiale WorldSBK 2022. Una modalità carriera super coinvolgente e i veri weekend di SBK con le prove libere, le Superpole e le gare. Nella modalità Carriera troverai la perfetta riproduzione di ciò che accade nel vero campionato WorldSbk, con il calendario degli eventi, i weekend, i team e i piloti ufficiali.

Come nella realtà

L’esperienza di gameplay è davvero realistica, grazie al lavoro sulla fisica fatto insieme ai piloti professionisti, e all’estremo livello di simulazione sui comportamenti di moto e piloti. Il realismo è anche nelle feature, con la possibilità di selezionare un’ampia gamma di gomme Pirelli per la piste sia bagnate che asciutte. C’è anche la gestione del carburante per tenere sempre la moto sotto controllo.

A.N.N.A System, il rivoluzionario Sistema di IA basato su neural network e machine learning, ti farà vivere un’esperienza di gioco su misura, controllando in modo intelligente gli avversari e creando una competizione super avvincente.

Multiplayer

Potrai personalizzare diversi aspetti della tua esperienza di gioco, grazie agli Sticker Editor, Helmet Editor e Number and Butt Patch, dedicati a piloti e moto, e al Fiction Team per creare team con livree e stili personalizzabili. SBK™22è stato pensato per epiche gare in multiplayer fino a 12 giocatori, con la possibilità di creare lobby online per competizioni di alto livello.

SBK™22 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.